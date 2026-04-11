Subaru представила гибридный Forester Wilderness (фото) Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Автомобиль должен появиться на дорогах к концу 2026 года, Фото: Subaru

Компания Subaru расширила свою внедорожную линейку Wilderness, представив новый Subaru Forester Wilderness Hybrid. Модель сочетает традиционные возможности для бездорожья с гибридной силовой установкой, которая должна обеспечить лучшую экономичность и больше запас хода.

По данным производителя, гибридная версия примерно на 25% эффективнее обычного Forester Wilderness с бензиновым двигателем.

Хотя точные цифры расхода горючего еще не обнародованы, предварительные оценки указывают на около 6.7 л/100 км на трассе и более 7.6 л/100 км в городе достаточно высокие показатели для полноценного внедорожника.

Subaru Forester Wilderness Hybrid получил клиренс 9,3 дюйма, вездеходные шины на 17-дюймовых дисках и доработанную подвеску.

Мощность силовой установки возросла до 194 л.с. против 180 л.с. в стандартной версии. Хотя прирост не выглядит значительным, гибрид имеет лучшую тягу на низких оборотах — ключевое преимущество для езды вне дорог.

Снаружи модель сохранила фирменные черты серии Wilderness: массивные накладки, усиленные рейлинги на крыше и характерные медные акценты.

В салоне установлен 11,6-дюймовый центральный дисплей, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, отделка StarTex и аудиосистема Harman Kardon.

Официальная цена новинки пока не объявлена. Старт продаж Subaru Forester Wilderness Hybrid намечен на конец 2026 года.

