Subaru представила гибридный Forester Wilderness (фото)
Компания Subaru расширила свою внедорожную линейку Wilderness, представив новый Subaru Forester Wilderness Hybrid. Модель сочетает традиционные возможности для бездорожья с гибридной силовой установкой, которая должна обеспечить лучшую экономичность и больше запас хода.
По данным производителя, гибридная версия примерно на 25% эффективнее обычного Forester Wilderness с бензиновым двигателем.
Хотя точные цифры расхода горючего еще не обнародованы, предварительные оценки указывают на около 6.7 л/100 км на трассе и более 7.6 л/100 км в городе достаточно высокие показатели для полноценного внедорожника.
Subaru Forester Wilderness Hybrid получил клиренс 9,3 дюйма, вездеходные шины на 17-дюймовых дисках и доработанную подвеску.
Мощность силовой установки возросла до 194 л.с. против 180 л.с. в стандартной версии. Хотя прирост не выглядит значительным, гибрид имеет лучшую тягу на низких оборотах — ключевое преимущество для езды вне дорог.
Снаружи модель сохранила фирменные черты серии Wilderness: массивные накладки, усиленные рейлинги на крыше и характерные медные акценты.
В салоне установлен 11,6-дюймовый центральный дисплей, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, отделка StarTex и аудиосистема Harman Kardon.
Официальная цена новинки пока не объявлена. Старт продаж Subaru Forester Wilderness Hybrid намечен на конец 2026 года.
