Строительство Подольского моста в Киеве: подрядчика подозревают в присвоении еще 6 миллионов из бюджета столицы — Finance.ua

Строительство Подольского моста в Киеве: подрядчика подозревают в присвоении еще 6 миллионов из бюджета столицы Сегодня 08:30 — Криминал

Строительство Подольского моста в Киеве: подрядчика подозревают в присвоении еще 6 миллионов из бюджета столицы

Руководителю генподрядной организации, занимающейся строительством подольского моста в Киеве, сообщили о подозрении в присвоении 6 млн грн из бюджета столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года руководитель генподрядной организации указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ, в частности, по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12−20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через р. Днепр. г. Киеве.

Читайте также Хищение на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование по делу о 32 млн завершено

В рамках данного производства правоохранители провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов с целью проверки объемов и качества выполненных работ, в том числе подводных, и их фактической стоимости.

По результатам судебной строительно-технической и экономической экспертизы работы на общую сумму более 6 млн грн документально не подтверждаются. Следовательно, генподрядная организация незаконно получила указанные средства за фактически не проводившиеся работы.

В настоящее время по ходатайству прокурора в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее в рамках данного расследования окружная прокуратура сообщила о подозрении руководителю генподрядной организации по фактам завышения стоимости работ с использованием наемного нестандартного оборудования на сумму около 36 млн грн, а также работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму около 2 млн гривен (ч. 2 статьи 367, ч. 5 статьи 191 У К Украины .

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.