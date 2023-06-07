Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики — Finance.ua
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Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики

Казна и Политика
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Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики
Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики
Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Россия в очередной раз доказала всему миру, что она террористическое государство, ведь подрыв Каховской ГЭС привлечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу радиационной и пищевой безопасности. Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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В Минэкономики отмечают, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС, организованное российскими оккупантами, можно назвать одной из самых крупных техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. В результате очередного преступления россии могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонщины, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.
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«Мировое сообщество должно действовать максимально жестко по отношению к россии. Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться», — подчеркнула Свириденко.
Уже создан штаб по ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС под председательством Министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Правительство выделило 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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