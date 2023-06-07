Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики — Finance.ua

Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Строительство новой ГЭС может стоить около $1 миллиарда – Минэкономики

Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

«Россия в очередной раз доказала всему миру, что она террористическое государство, ведь подрыв Каховской ГЭС привлечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу радиационной и пищевой безопасности. Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В Минэкономики отмечают, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС, организованное российскими оккупантами, можно назвать одной из самых крупных техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. В результате очередного преступления россии могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонщины, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

«Мировое сообщество должно действовать максимально жестко по отношению к россии. Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться», — подчеркнула Свириденко.

Уже создан штаб по ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС под председательством Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Правительство выделило 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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