Строительство имеет высокие показатели деятельности (данные за февраль 2025 года) — Finance.ua
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Строительство имеет высокие показатели деятельности (данные за февраль 2025 года)

Недвижимость
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Фото: КОГА
Фото: КОГА
В феврале 2025 года строительство продолжает иметь высокие показатели деятельности, что обеспечивалось прежде всего значительным бюджетным финансированием восстановления поврежденной критической инфраструктуры, проведения капитального восстановления.
Об этом говорится в Мониторинге основных событий в экономике Украины (февраль 2025 г.) Минэкономики.
Положительными факторами также были:
  • финансирование из бюджета, в том числе за счет средств, полученных в рамках международной помощи, проектов по восстановлению инфраструктурных объектов, социальных и жилых построек;
  • оживление спроса на строительство производственных сооружений на фоне улучшения финансовых результатов некоторых предприятий;
  • действие льготной ипотечной программы «єОселя»;
  • относительно благоприятные погодные условия для строительных работ в течение февраля.
Строительство имеет высокие показатели деятельности (данные за февраль 2025 года)
В то же время нехватка оборотных средств у застройщиков, недостаточное количество квалифицированных рабочих оказывали сдерживающее давление на отрасль и не позволяли наращивать производство строительной продукции более высокими темпами.
Строительство имеет высокие показатели деятельности (данные за февраль 2025 года)
Напомним, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.

Справка Finance.ua:

  • по статистике ЛУН, рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде. Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны — то есть снимать квартиры стало дешевле;
  • К слову, в этом году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья, однако арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ. Как работает этот инструмент — рассказали здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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