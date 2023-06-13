Строгие наказания: за что могут штрафовать водителей в Польше — Finance.ua

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Строгие наказания: за что могут штрафовать водителей в Польше

Личные финансы
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Строгие наказания: за что могут штрафовать водителей в Польше
Строгие наказания: за что могут штрафовать водителей в Польше
Многие украинцы выехали в Польшу на своих автомобилях или приобрели там авто на европейской регистрации уже по приезду. В профильных группах украинцы пишут, что часто неожиданно получают штрафы, хотя вроде бы соблюдали все правила. Но нередко украинцы могут и не заметить, как случайно совершают какое-либо правонарушение.
Что нужно знать о штрафах автомобилистам в Польше, рассказал адвокат АО «Legal Strategy» Виталий Сокуренко.

Штрафы выше украинских. Какая ответственность угрожает водителям в Польше

Прежде всего следует отметить, что незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям для украинских граждан.
В целом и одно из главного, что нужно знать — штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном намного выше, чем в Украине. Если брать наиболее распространенные нарушения ПДД, это может быть:
  • непристегнутый ремень безопасности (100 злотых);
  • превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);
  • перевозка ребенка без детского автокресла (300 злотых);
  • использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);
  • неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);
  • проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).
Относительно вождения в нетрезвом состоянии, в Польше такие водители делятся на три категории:
  • 0 — 0,19 промилле;
  • 0,2 — 0,5 промилле;
  • свыше 0,5 промилле.
Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, то наказания не будет совсем.
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В случае если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:
  • штрафа от 50 до 5000 злотых или ареста до 30 дней;
  • запрета на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;
  • списания 10 штрафных баллов.
Если в крови водителя найдено более 0,5 промилле алкоголя, то ему грозит уголовная ответственность и следующие наказания:
  • штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;
  • лишение свободы до 2-х лет;
  • запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Три категории. Какие виды штрафов в Польше и как их оплатить

Штрафы в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на оплату штрафа дается разный временной промежуток.
Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Зачастую такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.
Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.
Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Этот штраф могут выписать как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.
Проверить свои штрафы ПДД в Польше можно так же, как и в Украине: в режиме онлайн. Для проверки онлайн есть два сервиса:
  1. О штрафах, назначенных через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на веб-сайте;
  2. о назначенных штрафных баллах (Punkty Karny) можно узнать на сайте.
Если же у вас нет возможности проверить штрафы онлайн, нужно обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться:
  • наличными на месте получения штрафа;
  • картой на месте получения штрафа;
  • в почтовом отделении;
  • через интернет-банкинг по реквизитам.
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По материалам:
РБК-Україна
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