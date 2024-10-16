Страны ОПЕК+ превысили план по добыче нефти — МЭА Сегодня 06:36 — Энергетика

Страны ОПЕК+ превысили план по добыче нефти — МЭА

Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, тогда как по условиям соглашения — с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса — должны были извлекать 33,7 млн ​​б/с.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в месячном отчете, обнародованном во вторник, 15 октября.

Таким образом, превышение плана по итогам прошлого месяца составило 720 тыс. б/с. В августе страны объединения сократили производство нефти на 130 тыс. б/с.

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Добыча участвующих в соглашении государств ОПЕК в сентябре составила 21,81 млн б/с, что на 680 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали всего на 40 тыс. б/с больше разрешенного уровня — 14,2 млн б/с (12,62 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение установленных квот по-прежнему зафиксировано в Ираке — на 360 тыс. б/с, а также в ОАЭ — на 350 тыс. б/с. Перепроизводство в Казахстане, который добывает значительный объем нефти в предыдущие месяцы сверх квот, составило 100 тыс. б/с. россия превысила разрешенный уровень на 140 тыс. б/с.

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