Страны НАТО создают фонд для наращивания технологического превосходства альянса — Finance.ua

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Страны НАТО создают фонд для наращивания технологического превосходства альянса

Мир
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Страны НАТО создают фонд для наращивания технологического превосходства альянса
Страны НАТО создают фонд для наращивания технологического превосходства альянса
Лидеры стран НАТО в четверг подписали документ, в котором обязались обеспечивать работу Инновационного фонда, нацеленного на объединение усилий правительств, частного сектора и академических кругов для укрепления технологического превосходства альянса.
Церемония подписания состоялась на саммите НАТО в Мадриде.
«Фонд предусматривает первоначальные инвестиции в $1 млрд в новые проекты и другие технологические фонды в 22 странах-членах НАТО», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед подписанием документа.
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По словам Столтенберга, целью фонда является развитие в следующие 50 лет перспективных технологий для укрепления безопасности альянса.
В обнародованном накануне заявлении лидеров стран НАТО отмечалось, что организация «составляет план по ускорению внедрения оборонных инноваций и запускает многонациональный инновационный фонд, чтобы объединить усилия правительств, частного сектора и научных кругов для укрепления технологического превосходства».
В документе отмечалось, что участники альянса, в частности, «утвердили стратегию, которая обеспечит бесперебойную поставку системы воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) нового поколения и связанных с ней потенциалов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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