Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО — Finance.ua
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Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, gettyimages.com
Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.
Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс», — сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.
«Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО», — заявил генсек.
Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было заторможено из-за ряда требований со стороны Швеции, которые удалось уладить накануне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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