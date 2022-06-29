Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО — Finance.ua

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО Сегодня 17:10 — Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, gettyimages.com

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс», — сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

«Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО», — заявил генсек.

Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было заторможено из-за ряда требований со стороны Швеции, которые удалось уладить накануне.

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Українська правда По материалам:

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