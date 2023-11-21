Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ — Finance.ua
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Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ

Технологии&Авто
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Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ
Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ
Искусственный интеллект развивается очень стремительными темпами. Многие страны уже активно работают над тем, как нужно будет взаимодействовать с технологией.
Об этом пишет Reuters.
Германия, Франция и Италия сотрудничают относительно правил, по которым будут регулировать искусственный интеллект в будущем. Лидеры ЕС уже даже разработали общий документ, который должен стать фундаментом для будущих законов.
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В документе говорится, что обязательства по ИИ нужно налагать как на крупные, так и на маленькие компании. Также в нем предусмотрены оговорки относительно крупных корпораций из США и гарантии конкурентоспособности для меньших поставщиков ИИ из Европы.
На начальном этапе за нарушение не будут налагаться никакие санкции, но правила игры должны быть для всех понятными и прозрачными. Следить за соблюдением определенных стандартов должен специальный европейский орган.
Также разработчики документа отмечают, что контролировать нужно не сам ИИ, а его применение. В частности, речь идет о кибератаках, которые с развитием технологии могут стать более массовыми и опасными.
По материалам:
Телеканал 24
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