Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ — Finance.ua

Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ 21.11.2023, 00:30 — Технологии&Авто

Страны-лидеры ЕС разработали план по развитию ИИ

Искусственный интеллект развивается очень стремительными темпами. Многие страны уже активно работают над тем, как нужно будет взаимодействовать с технологией.

Об этом пишет Reuters

Германия, Франция и Италия сотрудничают относительно правил, по которым будут регулировать искусственный интеллект в будущем. Лидеры ЕС уже даже разработали общий документ, который должен стать фундаментом для будущих законов.

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В документе говорится, что обязательства по ИИ нужно налагать как на крупные, так и на маленькие компании. Также в нем предусмотрены оговорки относительно крупных корпораций из США и гарантии конкурентоспособности для меньших поставщиков ИИ из Европы.

На начальном этапе за нарушение не будут налагаться никакие санкции, но правила игры должны быть для всех понятными и прозрачными. Следить за соблюдением определенных стандартов должен специальный европейский орган.

Также разработчики документа отмечают, что контролировать нужно не сам ИИ, а его применение. В частности, речь идет о кибератаках, которые с развитием технологии могут стать более массовыми и опасными.

Телеканал 24 По материалам:

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