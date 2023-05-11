Страны и организации ЕС уже предоставили около 16 млрд евро помощи Украине — Боррель — Finance.ua

Страны и организации ЕС уже предоставили около 16 млрд евро помощи Украине — Боррель Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Страны и организации ЕС уже предоставили около 16 млрд евро помощи Украине — Боррель

На сегодняшний день суммарная помощь стран-членов Евросоюза и европейских организаций Украины составляет около 16 миллиардов евро.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе European Business Forum.

«Я помню, как разговаривал со своим коллегой и сказал: «Смотрите, у нас есть фонд, и с помощью этого фонда мы предоставляем оружие партнерам по всему миру, обучаем их войска… Почему мы не можем сделать это для Украины?» ответили: «Потому что в Украине война», — заявил Боррель.

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Помню, я начал делать предложения и они пришли с предложением выделить 50 миллионов евро. А я говорю: «Вы шутите что ли?» И сразу мы приняли решение предоставить первый транш в 500 миллионов. А сегодня мы приблизились к 6 миллиардам. А вместе страны-члены плюс институции ЕС предоставили около 16 миллиардов евро поддержки Украины", — сказал главный дипломат ЕС.

Боррель сообщил, что на сегодняшний день страны Евросоюза в рамках миссии по обучению украинских военнослужащих (EUMAM) подготовили более 17 тысяч украинских военных, а к концу учебной миссии будет подготовлено около 30 тысяч. Он добавил, что ЕС также предоставил Украине боеприпасы.

«Мы предоставили много боеприпасов, я не буду называть конкретные цифры, но это много. И у нас есть цель обеспечить 1 миллион боеприпасов 155-мм калибра. С 9 февраля, когда мы запустили поставки для обеспечения боеприпасами, мы поставили более 1000 ракет», — подчеркнул он.

Главный дипломат ЕС отметил, что это количество запасов «недостаточно», поэтому он призвал страны-члены ЕС предоставить больше из своих запасов, «из того, что они уже имеют».

«Они будут отправлять их (боеприпасы. — Ред.) в Украину, а затем наша промышленность будет производить больше, чтобы восстановить запасы», — подытожил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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