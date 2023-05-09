Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика) Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика)

Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров — наш главный актив. Конструктивное сотрудничество с командами Всемирного Банка и USAID помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины по использованию донорских средств», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Международные доноры предоставили Украине:

Соединенные Штаты — 11,7 млрд долл. США (гранты);

Всемирный Банк — 1,22 млрд долл. США (кредиты);

Великобритания — 1 млрд долл. США (кредитные гарантии);

Италия — 200,5 млн долл. США (кредит);

Германия — 51,5 млн долл. США (гранты);

Испания — 50,1 млн долл. США (грант);

Финляндия — 21,3 млн долл. США (грант);

Ирландия — 21,1 млн долл. США (грант);

Швейцария — 10,3 млн долл. США (грант);

Бельгия — 3,1 млн долл. США (грант);

Литва — 3,2 млн долл. США (грант);

Исландия — 1,6 млн долл. США (грант);

Дания 30,9 млн долл. США (кредитные гарантии).

Инфографика: Минфин

Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках проекта, в частности на финансирование:

пенсий для более 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);

пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);

жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);

пособия при рождении ребенка для 750 тыс семей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей вузов (18,5 млрд гривен).

Инфографика: Минфин

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