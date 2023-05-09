Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика)

Казна и Политика
34
Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика)
Международные доноры в 2022 году выделили Украине $14,5 миллиарда. Минфин обновил рейтинг (инфографика)
Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров — наш главный актив. Конструктивное сотрудничество с командами Всемирного Банка и USAID помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины по использованию донорских средств», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Международные доноры предоставили Украине:

  • Соединенные Штаты — 11,7 млрд долл. США (гранты);
  • Всемирный Банк — 1,22 млрд долл. США (кредиты);
  • Великобритания — 1 млрд долл. США (кредитные гарантии);
  • Италия — 200,5 млн долл. США (кредит);
  • Германия — 51,5 млн долл. США (гранты);
  • Испания — 50,1 млн долл. США (грант);
  • Финляндия — 21,3 млн долл. США (грант);
  • Ирландия — 21,1 млн долл. США (грант);
  • Швейцария — 10,3 млн долл. США (грант);
  • Бельгия — 3,1 млн долл. США (грант);
  • Литва — 3,2 млн долл. США (грант);
  • Исландия — 1,6 млн долл. США (грант);
  • Дания 30,9 млн долл. США (кредитные гарантии).
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках проекта, в частности на финансирование:
  • пенсий для более 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
  • пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
  • жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
  • пособия при рождении ребенка для 750 тыс семей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей вузов (18,5 млрд гривен).
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023-2024 годах на конференции Invest Talk Summit! Для читателей Finance.ua действует промокод на скидку 10%: Financeua.

Все детали здесь 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.