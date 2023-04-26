Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты» — Finance.ua

Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты» Сегодня 11:28 — Страхование

Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты»

С 1 июня 2023 г. страны ЕС, Швейцарии и Великобритании прекратят признавать страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими страховыми компаниями.

Как сообщает российский союз автостраховщиков, с этой даты прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании.

«До указанной даты „Зеленые карты“ работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в частности, Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские „Зеленые карты“ действуют без ограничений», — отмечается в сообщении.

В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в россии, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис пограничного страхования соответствующей страны.

Напомним, страховщики-полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) с 1 сентября начали заключать электронные договоры международного страхования «Зеленая карта».

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Фінансовий клуб По материалам:

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