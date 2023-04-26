Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты» — Finance.ua

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Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты»

Страхование
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Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты»
Страны Европы не будут признавать российские «зеленые карты»
С 1 июня 2023 г. страны ЕС, Швейцарии и Великобритании прекратят признавать страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими страховыми компаниями.
Как сообщает российский союз автостраховщиков, с этой даты прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании.
«До указанной даты „Зеленые карты“ работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в частности, Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские „Зеленые карты“ действуют без ограничений», — отмечается в сообщении.
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В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в россии, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис пограничного страхования соответствующей страны.
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Напомним, страховщики-полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) с 1 сентября начали заключать электронные договоры международного страхования «Зеленая карта».
Если вы планируете ехать за границу на собственном автомобиле, то стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты. Полис работает как автогражданка, только за границей. На Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Фінансовий клуб
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