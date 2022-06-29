Страны ЕС согласовали запрет новых автомобилей с ДВС с 2035 года — Finance.ua

Страны ЕС согласовали запрет новых автомобилей с ДВС с 2035 года Сегодня 17:21 — Мир

Страны ЕС согласовали запрет новых автомобилей с ДВС с 2035 года

Министры охраны окружающей среды 27 стран-членов Европейского Союза согласовали введение более строгих норм противодействия изменениям климата, что позволит полностью исключить выбросы углекислого газа новыми автомобилями до 2035 года.

Достижению соответствующего компромисса предшествовали напряженные переговоры европейских чиновников, затянувшиеся до утра среды 29 июня во время заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Совместное компромиссное соглашение направлено на сокращение объемов выбросов парниковых газов в ЕС уже в 2030 году на минимум 55 процентов по сравнению с 1990 годом, а не на ранее согласованные 40 процентов.

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Решение о введении до 2035 года целевого показателя снижения выбросов CO2 на 100 процентов для новых легковых автомобилей и фургонов фактически запрещает продажу в 27 странах ЕС новых автомобилей на бензине или дизельном топливе.

«Это конец игры для двигателя внутреннего сгорания в Европе», — цитирует информагентство AP совместное заявление чиновников.

Они также убеждены, что такой шаг «прекратит власть нефтяной промышленности над транспортом».

По словам заместителя председателя Европейской Комиссии Франса Тиммерманса, нынешнее решение — «большой шаг к реализации „Зеленого курса“ ЕС».

Инициатором проекта нынешнего решения выступила Еврокомиссия. После достижения компромисса открывается окно возможностей для переговоров Совета ЕС с Европейским парламентом, который еще должен окончательно утвердить его и регламентировать детали реализации.

Критика со стороны немецкой автопромышленности

Это решение министров защиты окружающей среды стран-членов ЕС о новых автомобилях с нулевым уровнем выбросов с 2035 г. резко раскритиковала немецкая автомобильная промышленность.

К примеру, отраслевая ассоциация VDA выступила с критикой того, что в Европе до сих пор не хватает зарядных станций для электромобилей.

«Что касается е-топлива, то здесь похоже, решили ограничиться лишь декларацией о намерениях, реализация которой остается открытой», — цитирует информагентство dpa главу VDA Гильдегард Мюллер.

По ее словам, е-топливо, то есть топливо, произведенное с использованием возобновляемых источников энергии, имеет большое значение для достижения климатических целей.

Ассоциация импортеров автомобилей VDIK также призвала к более быстрому развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров. По мнению этого союза, в Европе и в будущем следовало бы использовать все технологии автопривода, гарантирующие климатически безопасную мобильность.

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