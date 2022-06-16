Страховые выплаты во время войны: почему страховая может отказать — Finance.ua

Страховые выплаты во время войны: почему страховая может отказать

Сегодня 08:33 — Страхование

Страховые выплаты во время войны: почему страховая может отказать

Правовой режим военного положения хоть и предусматривает возможность ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, но не влияет на действие сделок, в частности договоров страхования. Факт войны или военное положение, действующее с утра 24 февраля по сей день, не могут быть причиной отказа в страховой выплате.

Все права и обязанности сторон, заключивших такой договор, остаются в силе, но есть нюансы.

Война — это форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы), который отдельно подтвердила Торгово-промышленная палата Украины, издав 28 февраля соответствующее письмо

Форс-мажор всегда прописывается в договорах страхования, и стороны могут ссылаться на этот пункт как основание для освобождения их от ответственности за невыполнение условий договора.

Однако такие обстоятельства не освобождают ни одну из сторон от обязательств по договору. Форс-мажор может считаться только законным основанием для отсрочки исполнения обязательства без ответственности за это, например, в виде штрафов или пени.

То есть страховая компания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, может задержать выплату, но обязана ее осуществить, как только действие этих обстоятельств прекратится.

В принципе это работает и в обратную сторону: ссылаясь на форс-мажор, застрахованное лицо может не вносить страховые взносы, но в конце концов их придется уплатить.

Почему страховая может отказать в выплате

К неисчерпаемому списку причин, действовавших в мирное время, то есть предусмотренных частью 1 статьи 991 Гражданского кодекса и частью 1 статьи 26 Закона «О страховании», прилагаются вполне объективные причины, связанные с боевыми действиями.

Классическим исключением в украинских и международных договорах страхования является повреждение или имущественный ущерб, произошедший в результате военных действий или орудий войны. Для таких рисков существует отдельный страховой продукт, но он не популярен из-за высокой стоимости.

А все, что касается пуль, ракет, мин, осколков, ударных волн и т.п. и повреждений/ранений, вызванных ими, автоматически попадает в категорию исключений. В таких условиях страховая компания гарантированно откажет в выплате.

Кроме того, договоры страхования не действуют в зоне проведения боевых действий и на временно оккупированных территориях. Это стало нормой украинского страхового рынка с 2014 года, когда российско-украинская война только началась.

До 24 февраля страховщики руководствовались распоряжением Кабинета Министров, где был определен четкий перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и расположенных на линии разграничения.

Сейчас же ситуация на фронте постоянно меняется. Перечень территорий, где ведутся боевые действия, формирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Поэтому вопросы действия договоров страхования в том или ином населенном пункте могут быть предметом спора со страховщиками.

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