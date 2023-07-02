<nobr>Страны Е С</nobr> с самым высоким и самым низким уровнем цен: данные Евростата — Finance.ua

Страны Е С с самым высоким и самым низким уровнем цен: данные Евростата Сегодня 08:39 — Мир

Страны Е С с самым высоким и самым низким уровнем цен: данные Евростата

В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса, в частности, на продукты питания и напитки, согласно данным статистического управления ЕС.

Самой дорогой страной в прошлом году оказалась Ирландия, где стоимость жизни была на 46,4% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Дания (+44,5%) и Люксембург (+36,8%).

Из крупных стран к среднестатистическим показателям самой близкой была Италия, где потребительская корзина всего на 0,2% дороже среднеевропейской. Также близки к арифметической середине Германия (+8,9%) и Испания (-3,5%).

При этом в самые дешевые страны входят Румыния, где за потребительскую корзину приходится платить на 42,2% меньше, чем в среднем в ЕС, а также Болгария (-41,3%) и Польша (-38,5%).

Дания является лидером ЕС по стоимости одежды и обуви, тогда как в Болгарии они самые дешевые, равно как и алкогольные напитки и табачные изделия, отмечается в сообщении Евростата.

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Разрыв в ценах на алкоголь и сигареты между государствами на противоположных концах рейтинга достиг 3,3 раза в 2022 году, что, прежде всего, обусловлено отличиями в налогообложении этой продукции. На втором месте находится стоимость проживания в отелях и походов в ресторан — разница превышает 3 раза.

Однако самые дорогие и самые дешевые страны континента в Евросоюз не входят. Лидерами по стоимости жизни являются Швейцария (+74,3%), Исландия (+59%) и Норвегия (+42,9%), вместе с тем потребительская корзина в Турции дешевле среднеевропейской на 60%, в Северной Македонии — на 49%.

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