Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года — Finance.ua

Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года Сегодня 20:30 — Энергетика

Латвия, Литва и Эстония в феврале 2025 года отключат свои энергосистемы от единой системы с россией и беларусью.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.

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Отмечается, что 10 июля министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы в ходе встречи подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отключиться от российской и белорусской.

Они оценили отчет о прогрессе в этом направлении и заявили, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы с европейской идет по плану.

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«В ближайшие недели операторы балтийских систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с BRELL», — говорится в сообщении.

После этого Латвия, Литва и Эстония проведут тестирование работы изолированной системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.

Латвия, Литва и Эстония — последние страны-члены Евросоюза, еще не присоединившиеся к континентальной европейской энергосети. При этом весной 2022 г. страны Балтии полностью прекратили импорт российской электроэнергии.

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