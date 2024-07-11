Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года — Finance.ua

Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года
Латвия, Литва и Эстония в феврале 2025 года отключат свои энергосистемы от единой системы с россией и беларусью.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.
Отмечается, что 10 июля министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы в ходе встречи подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отключиться от российской и белорусской.
Они оценили отчет о прогрессе в этом направлении и заявили, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы с европейской идет по плану.
«В ближайшие недели операторы балтийских систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с BRELL», — говорится в сообщении.
После этого Латвия, Литва и Эстония проведут тестирование работы изолированной системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.
Латвия, Литва и Эстония — последние страны-члены Евросоюза, еще не присоединившиеся к континентальной европейской энергосети. При этом весной 2022 г. страны Балтии полностью прекратили импорт российской электроэнергии.
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