Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы рф и беларуси в феврале 2025 года

Энергетика
20
Латвия, Литва и Эстония в феврале 2025 года отключат свои энергосистемы от единой системы с россией и беларусью.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Литвы.
Читайте также
Отмечается, что 10 июля министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы в ходе встречи подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отключиться от российской и белорусской.
Они оценили отчет о прогрессе в этом направлении и заявили, что подготовка к синхронизации Балтийской электроэнергетической системы с европейской идет по плану.
Читайте также
«В ближайшие недели операторы балтийских систем передачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт с BRELL», — говорится в сообщении.
После этого Латвия, Литва и Эстония проведут тестирование работы изолированной системы и синхронизацию с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года.
Латвия, Литва и Эстония — последние страны-члены Евросоюза, еще не присоединившиеся к континентальной европейской энергосети. При этом весной 2022 г. страны Балтии полностью прекратили импорт российской электроэнергии.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.