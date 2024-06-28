В каких странах мира менее половины населения имеет доступ к электроэнергии — Finance.ua

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В каких странах мира менее половины населения имеет доступ к электроэнергии

Энергетика
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В каких странах мира менее половины населения имеет доступ к электроэнергии
В каких странах мира менее половины населения имеет доступ к электроэнергии
Украинцы не понаслышке знают, как сложно жить с регулярными отключениями электроэнергии. Но в мире есть страны, где часть населения вообще никогда не имела этого блага цивилизации.
Об этом пишет «Слово и дело».

В каких странах менее половины населения обеспечены электричеством

Почти все страны, где менее половины населения имеют доступ к электроэнергии, расположены в Африке.
Исключение составляют Гаити и Папуа-Новая Гвинея. Гаити находится в Карибском бассейне, там 47,2% населения имеют доступ к электричеству. Папуа-Новая Гвинея находится в Океании, там 20,9% населения с электричеством.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
В Конго, Сомали, Зимбабве 49,7%, 49,3% и 49% населения соответственно имеют доступ к электроэнергии. В Руанде и Анголе этот показатель составляет 48,7% и 48,2%, в Мавритании — 47,7%, в Гвинее — 46,8%, в Замбии — 46,7%, в Уганде — 45,2%; Танзании — 42,7%, в Бенине — 42%, в Гвинее-Бисау — 35,8%, в Мадагаскаре — 35,1%, в Мозамбике — 31,5%.
Меньше трети населения обеспечены электричеством в Либерии (29,8%), Сьерра-Леоне (27,5%), ДР ​​Конго (20,8%), Буркина-Фасо (19%), Нигере (18,6%), ЦАР (15,7%); Малави (14,2%).
Самая тяжелая ситуация с доступом к электроэнергии в Чаде (электричество имеет 11,3% населения), Бурунди (10,2%). В Южном Судане, где годами идет военный конфликт, роскошь регулярно пользоваться электричеством имеет только 7,7% населения.

Какие варианты автономного электропитания существуют и как выбрать 🔍

По материалам:
Слово і Діло
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