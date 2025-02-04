Страны Балтии отключаются от электросетей рф — Finance.ua

Страны Балтии отключаются от электросетей рф Сегодня 19:15 — Энергетика

Вскоре Латвия, Литва и Эстония отключатся от российской электросистемы и присоединятся к системам континентальной Европы.

Согласно опросу эстонского спасательного департамента, примерно треть населения страны не готовится к кризисным ситуациям, передает ERR

В Южном спасательном центре напомнили о недавних повреждениях морских кабелей, отметив, что гибридная война уже ведется: «В момент десинхронизации эффективность атак может достигать пика, и это может быть использовано. Именно сейчас мы снова говорим о подготовке, о которой говорили неоднократно за последние годы, надеясь, что наши слова будут восприняты более серьезно».

В бюро по предотвращению рисков советуют людям запастись продуктами длительного хранения, водой, необходимыми лекарствами и альтернативными источниками света. Не помешает иметь дома аккумуляторы, портативное радио, газовую горелку и развлекательные игры. «Об этом, на самом деле, многие часто забывают. Но это могут быть карты или настольная игра».

В стране готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением. К примеру, Тартуский водоканал установил на всех точках водоснабжения и больших водозаборах резервные генераторы.

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Также работники испытали «живучесть» системы: «Мы отключали рубильник на разных водозаборах и проверяли, запускаются ли резервные генераторы и работают ли они. Они проработали шесть часов, в течение которых мы замеряли расход топлива», — рассказал руководитель предприятия Тоомас Капп.

Напомним, весной 2022 года стало известно, что Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отсоединении от российской электросети до 2025 года.

В прошлом году министр энергетики Литвы сообщил, что в феврале они совместно протестируют изолированную работу электросетей, после чего разъединятся.

УНІАН По материалам:

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