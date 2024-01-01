Страховой стаж: каким будет размер добровольного пенсионного взноса с января 2024 года — Finance.ua
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Страховой стаж: каким будет размер добровольного пенсионного взноса с января 2024 года

Личные финансы
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Страховой стаж: каким будет размер добровольного пенсионного взноса с января 2024 года
Страховой стаж: каким будет размер добровольного пенсионного взноса с января 2024 года
Стало известно, в каком размере нужно уплатить добровольный пенсионный взнос в январе 2024 года, чтобы в страховой стаж отнесли полный месяц.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Новая сумма добровольного пенсионного взноса с января 2024 года — 1562 грн.
Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не менее размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.
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То есть, для того чтобы в январе 2024 года в страховой стаж вам был зачислен один полный месяц, нужно уплатить 1562 грн (22% х 7100 грн, где 7100 грн — размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года).

Кто и на чей счет может делать добровольные взносы

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и неработающие.
Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.
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Напомним, что в РСЛ есть информация о лицах, которые или за которых хотя бы один раз страхователем уплачены страховые взносы.

Как делать добровольные взносы

В первую очередь, нужно заключить Договор с Пенсионным фондом Украины.
Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов.
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Для заключения Договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или GOV.ID. Договор подписывается путем наложения на него КЭП.

Какие требования к периодичности уплаты взносов

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.
Важно знать: чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не менее минимального страхового взноса.
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

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По материалам:
НВ
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