Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж — Finance.ua

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Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж

Личные финансы
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Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж
Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж
Министерство юстиции Украины разъяснило отдельный вопрос о зачислении страхового стажа.
В ведомстве объяснили, сохраняется ли страховой стаж, когда на предприятии, которое сейчас не работает, работникам выплачивают полставки.
Страховой стаж засчитывается в том случае, когда работодатель платит минимальный страховой взнос за работника. Если у вас есть приложение «Дія», вы можете сформировать себе так называемую справку ОК-5. В ней как раз указаны фактически уплаченные страховые взносы. Если на предприятии простой, то это не освобождает работодателя от уплаты обязательных платежей и доли заработной платы. Но учтите: если ваше предприятие решит не отправлять вас на простой, а приостанавливать трудовые отношения, то после этого вам прекратят выплачивать зарплату и уплачивать страховые взносы. И страховой стаж вам начисляться не будет", — говорится в разъяснении.
В Минюсте добавили, что перевод из простоя на приостановление трудовых отношений возможен тогда, когда работодатель докажет, что не только он со своей стороны не может предоставлять вам работу, но и в результате военного положения не можете выполнять свои трудовые обязанности.

Справка Finance.ua:

  • работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной трудоспособности;
  • с марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений;
  • в Пенсионном фонде Украины рассказали, когда будет зачислен в страховой стаж месяц, в котором уплата добровольного пенсионного взноса совершена ​​в последний день месяца.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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