Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж — Finance.ua

Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж Сегодня 20:00 — Личные финансы

Выплачивают полставки: как будет засчитываться страховой стаж

Министерство юстиции Украины разъяснило отдельный вопрос о зачислении страхового стажа.

В ведомстве объяснили, сохраняется ли страховой стаж, когда на предприятии, которое сейчас не работает, работникам выплачивают полставки.

Страховой стаж засчитывается в том случае, когда работодатель платит минимальный страховой взнос за работника. Если у вас есть приложение «Дія», вы можете сформировать себе так называемую справку ОК-5. В ней как раз указаны фактически уплаченные страховые взносы. Если на предприятии простой, то это не освобождает работодателя от уплаты обязательных платежей и доли заработной платы. Но учтите: если ваше предприятие решит не отправлять вас на простой, а приостанавливать трудовые отношения, то после этого вам прекратят выплачивать зарплату и уплачивать страховые взносы. И страховой стаж вам начисляться не будет", — говорится в разъяснении.

В Минюсте добавили, что перевод из простоя на приостановление трудовых отношений возможен тогда, когда работодатель докажет, что не только он со своей стороны не может предоставлять вам работу, но и в результате военного положения не можете выполнять свои трудовые обязанности.

Справка Finance.ua:

работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной трудоспособности;

с марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений;

в Пенсионном фонде Украины рассказали, когда будет зачислен в страховой стаж месяц, в котором уплата добровольного пенсионного взноса совершена ​​в последний день месяца.

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