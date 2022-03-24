Столичный бизнес призвали возвращаться к привычной деятельности — Finance.ua

«В условиях, которые сложились сегодня, призываю всех представителей бизнеса Киевщины активно возвращаться к своей деятельности. Прошу: кому позволяют вопросы безопасности, вопросы логистики и спроса — от маленьких кофеен до крупных производств — работайте, выходите на работу. Мы должны восстанавливать свою экономику даже в столь трудных условиях войны», — сказал Кулеба.
Он добавил, что украинцы нуждаются в работе и выплатах зарплат.
«Местные бюджеты должны пополняться за счет налогов и поступлений. Общества должны жить. Обязанность тех районов, где пока не проводятся боевые действия, — стать надежным тылом для Киевщины, для всей нашей страны», — подчеркнул глава Гуманитарного штаба.