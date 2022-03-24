Столичный бизнес призвали возвращаться к привычной деятельности — Finance.ua

Столичный бизнес призвали возвращаться к привычной деятельности

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Столичный бизнес призвали возвращаться к привычной деятельности

Глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба призвал всех представителей бизнеса области активно возвращаться в свою деятельность.

Об этом говорится в его видеообращении , размещенном в Telegram-канале.

«В условиях, которые сложились сегодня, призываю всех представителей бизнеса Киевщины активно возвращаться к своей деятельности. Прошу: кому позволяют вопросы безопасности, вопросы логистики и спроса — от маленьких кофеен до крупных производств — работайте, выходите на работу. Мы должны восстанавливать свою экономику даже в столь трудных условиях войны», — сказал Кулеба.

Он добавил, что украинцы нуждаются в работе и выплатах зарплат.

«Местные бюджеты должны пополняться за счет налогов и поступлений. Общества должны жить. Обязанность тех районов, где пока не проводятся боевые действия, — стать надежным тылом для Киевщины, для всей нашей страны», — подчеркнул глава Гуманитарного штаба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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