Стоимость жизни и цены в Швеции: аренда квартиры, продукты, транспорт — Finance.ua

Стоимость жизни и цены в Швеции: аренда квартиры, продукты, транспорт Сегодня 17:00 — Личные финансы

Стоимость жизни и цены в Швеции: аренда квартиры, продукты, транспорт

Большинство людей, задумывающихся о переезде в Швецию, считают, что жить в этой стране очень дорого. Но на самом деле это не совсем так. Дорогие — туристические рестораны и магазины, но стоимость жизни здесь ниже, чем в 79% стран Западной Европы.

Столица страны — Стокгольм — безусловно, самым дорогой город. В 2021 году в исследовании Mercer Cost of Living 2021 он занял 72 место из 209 городов. В 2020 году Стокгольм находился еще на 133-м месте. Стокгольм дешевле таких городов, как Брюссель, Люксембург и Мадрид, однако дороже Барселоны, Праги и Торонто.

Средний бюджет семьи из 2 человек составит 2600 евро (28 000 шведских крон) в месяц.

Аренда жилья и стоимость коммунальных услуг в Швеции

Как и в большинстве европейских стран, аренда жилья в Швеции станет самой большой статьей расходов, более 30% бюджета. Цена квартиры зависит от муниципалитета, района аренды — город или село и размер квартиры. Иногда уютную квартиру-студию можно найти менее чем за 1000 евро (10 000 шведских крон) в месяц. Однако средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет от 1000 до 2000 евро (10 000 до 20 000 шведских крон). Жить в пригороде дешевле, чем в центральных частях.

На аренду недвижимости в Швеции довольно высокий спрос. Арендовать у владельца будет непросто. Чаще всего экспаты после переезда сначала арендуют краткосрочное жилье, чтобы было немного больше времени для поиска оптимального жилья.

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Кстати, при подписании сделки владелец может запросить наличие трудового договора и подтверждение дохода. Некоторые арендодатели дополнительно требуют поручителя, если считают, что ваш доход слишком низок. Оплата при въезде аренды за первый и последний месяцы — распространенное требование.

Средняя стоимость коммунальных услуг будет составлять 75 евро (800 шведских крон) в месяц. Интересно, что в Швеции вы можете выбрать компанию, которая будет вам предоставлять коммунальные услуги. Сравнить цены можно по ссылке . Однако чаще всего стоимость этих услуг уже включена в арендный договор.

Интернет стоит 30 евро (350 шведских крон) в месяц.

Питание

Цены на продукты в Швеции выше среднего. В месяц семье следует рассчитывать на сумму 500–600 евро. Цены на товары местного производства весьма умеренные. Стоимость импортных продуктов значительно выше в связи с логистическими особенностями.

В стране работают крупные европейские сети супермаркетов. Покупать там продукты дешевле, чем в небольших лавках или на рынках.

Стандартный ужин в недорогом ресторане обойдется в 30-35 евро (300-400 крон) на человека, в заведении среднего класса обед из 3-х блюд будет стоить 70 евро (800 крон). Стоимость капучино — 2,75-4,5 евро (30-50 крон), бутылка пива 0,5 л от 4,5 до 7 евро (50 до 75 шведских крон).

Транспорт и расходы на топливо

Система общественного транспорта в Швеции очень развита. Большая часть расходов финансируется государством. Разовый билет стоит 2-3,5 евро (20-29 крон). Проездной на месяц в Стокгольме обойдется в 83 евро (900 шведских крон).

Передвигаться на автомобиле гораздо дороже. Литр бензина в стране стоит 1.96€ (21 крона). Также значительны затраты на парковку.

Медицинские услуги

В Швеции одна из лучших систем здравоохранения в мире, финансируемая государством. Все постоянные жители Швеции, включая экспатов, имеют доступ к системе здравоохранения.

Доплата за консультацию врача для застрахованных лиц минимальна, 10–15 евро (110–160 крон). Также государство покрывает значительный процент расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту.

Если вам понадобится срочная медицинская помощь, однако у Вас еще нет шведского государственного налогового номера, вы сможете получить лечение в местном центре неотложной помощи (närakut).

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