Стоимость российской нефти впервые с июля опустилась ниже «предельной» цены G7 — Finance.ua

Стоимость российской нефти впервые с июля опустилась ниже «предельной» цены G7 Сегодня 19:30 — Энергетика

Стоимость российской нефти впервые с июля опустилась ниже «предельной» цены G7

Падение цен на нефтяных рынках привело к тому, что цены на ведущую российскую нефть марки Urals, впервые с июля, упали ниже установленного «Группой семи» лимита в 60 долларов США за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg

Согласно данным Argus Media Ltd., Urals из балтийского порта Приморск упала до 56,15 долл. за баррель, в то время как тот же сорт в Новороссийске в Черном море упал до 56,55 долл. за баррель.

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С июля вся основная российская нефть торговалась выше 60 долларов.

Данные Argus также показывают увеличение разницы между экспортными и импортными ценами, что свидетельствует о том, что большая часть торговли российской нефтью переходит в руки посредников и транспортных фирм, которые часто остаются анонимными.

Основные цены на нефть упали в последние дни, несмотря на обещание стран ОПЕК+, включая россию, сократить добычу в первом квартале следующего года. Это потянуло вниз цену на Urals, которая торгуется с дисконтом.

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Укрінформ По материалам:

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