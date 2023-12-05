Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился — Politico — Finance.ua
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Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился — Politico

Энергетика
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Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился — Politico
Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился — Politico
Попытка Запада ограничить нефтяные доходы рф потолком цен после того, как москва начала войну с Украиной, по сути, провалилась через год с момента ее согласования, со ссылкой на новый отчет сообщает Politico.
В декабре прошлого года страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в попытке сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, в то же время истощая военный бюджет кремля.
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«Но широко распространенные обходные пути, лазейки и продолжение топливного бизнеса означают, что москва по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего основного экспорта, которые она может использовать для продолжения войны», — пишет издание.
Дело не в том, что потолки цен не оказали влияния, пишет издание. Согласно новому анализу аналитического центра Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), как указано, за последний год эта схема обошлась кремлю в 34 миллиарда евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам в этом году.
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«Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила. К тому же, наиболее интенсивно это влияние ощущалось в первой половине 2023 года, а затем стало угасать. российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей потолок в 60 долларов», — указывает издание.
Как сообщается, страны ЕС сейчас обсуждают новые способы усиления потолка цен в рамках 12-го раунда санкций против рф согласно проекту, с которым ознакомилось издание, включая новые обязательства для трейдеров и фрахтовщиков судов по предоставлению данных о поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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