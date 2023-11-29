США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти — Finance.ua
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США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти

Энергетика
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США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти
США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти
Минфин США разослал письма около 30 фирмам, контролирующим до сотни нефтяных танкеров, в которых содержится предупреждение о тюремном заключении в случае нарушения ценового потолка для российской нефти.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на копии оказавшихся в распоряжении издания писем, а также на информацию, полученную от менеджеров двух страховых компаний.
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«Согласно копии одного из писем, Минфин США просил предоставить обширную информацию и документацию о поставках и причастных к ним организациях. Минфин угрожал тюремным заключением, если получатели не выполнят требования в полном объеме», — пишет Bloomberg.
Официальные лица двух страховщиков также заявили, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.
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Власти США подкрепили письма санкциями против нескольких конкретных судов и их владельцев. Пока это были малоизвестные компании, большинство из которых в конце концов принадлежат государственной российской танкерной компании «Совкомфлот».
По материалам:
Економічна Правда
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