США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти — Finance.ua

США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти Сегодня 06:30 — Энергетика

США пригрозили тюрьмой за нарушение ценового потолка для российской нефти

Минфин США разослал письма около 30 фирмам, контролирующим до сотни нефтяных танкеров, в которых содержится предупреждение о тюремном заключении в случае нарушения ценового потолка для российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на копии оказавшихся в распоряжении издания писем, а также на информацию, полученную от менеджеров двух страховых компаний.

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«Согласно копии одного из писем, Минфин США просил предоставить обширную информацию и документацию о поставках и причастных к ним организациях. Минфин угрожал тюремным заключением, если получатели не выполнят требования в полном объеме», — пишет Bloomberg.

Официальные лица двух страховщиков также заявили, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.

Власти США подкрепили письма санкциями против нескольких конкретных судов и их владельцев. Пока это были малоизвестные компании, большинство из которых в конце концов принадлежат государственной российской танкерной компании «Совкомфлот».

Економічна Правда По материалам:

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