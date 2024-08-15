Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше — Finance.ua

Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше Сегодня 17:02 — Личные финансы

Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше

Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за январь-июль 2024 года на 5,7% - с 9,0 гривен до 9,5 гривен.

Об этом говорится в данных Госстата

По данным статистического ведомства, высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 8% до 15,7 гривен.

Читайте также: Как экономить на каждом литре горючего

Далее следуют Житомирская область (подорожание на 50% до 15,0 грн.) и Черниговская область (подорожание на 15,3% до 13,8 грн.). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 грн.

Самая низкая стоимость проезда в Киевской (5,0 грн.), Херсонской (6,0 грн.), Кировоградской (6,5 грн.) и Харьковской областях (6,6 грн.).

Данные о Закарпатской области отсутствуют. Кроме того, Госстат не дает данных относительно Донецкой и Луганской областей.

Информация Госстата касается только муниципального транспорта и не включает в себя стоимость частных маршруток.

Справка Finance.ua:

В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы. Повысят ли цены за проезд в Киеве — читайте здесь.

Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование Каско на Finance.ua! В отличие от автогражданки, Каско защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.