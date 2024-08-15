Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше

Личные финансы
80
Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше
Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше
Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за январь-июль 2024 года на 5,7% - с 9,0 гривен до 9,5 гривен.
Об этом говорится в данных Госстата.
По данным статистического ведомства, высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 8% до 15,7 гривен.

Читайте также: Как экономить на каждом литре горючего

Далее следуют Житомирская область (подорожание на 50% до 15,0 грн.) и Черниговская область (подорожание на 15,3% до 13,8 грн.). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 грн.
Самая низкая стоимость проезда в Киевской (5,0 грн.), Херсонской (6,0 грн.), Кировоградской (6,5 грн.) и Харьковской областях (6,6 грн.).
Стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах платят больше
Данные о Закарпатской области отсутствуют. Кроме того, Госстат не дает данных относительно Донецкой и Луганской областей.
Информация Госстата касается только муниципального транспорта и не включает в себя стоимость частных маршруток.

Справка Finance.ua:

  • В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы. Повысят ли цены за проезд в Киеве — читайте здесь.
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование Каско на Finance.ua! В отличие от автогражданки, Каско защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

Каско дешевле, чем в страховой

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.