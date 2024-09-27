Стоимость подержанных автомобилей в США идет на спад — Finance.ua

Стоимость подержанных автомобилей в США идет на спад Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Стоимость подержанных автомобилей в США идет на спад

В течение последнего года цены на подержанные автомобили из США продолжают снижаться. После стремительного роста в прошлые годы американский авторынок начинает стабилизироваться, о чем свидетельствует исследование сайта iSeeCars.

Специалисты iSeeCars проанализировали 17,9 миллиона объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет за 2019, 2023 и 2024 годы. Поскольку украинцы активно импортируют подержанные автомобили из США, эта статистика может быть полезна.

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Исследование показывает, что средняя цена подержанных авто на американском рынке уменьшилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом — с 34 279 до 32 672 долларов. Однако она все еще на 40,1% выше, чем в 2019 году до пандемии, когда средняя стоимость составляла 23 314 долларов.

Стоит напомнить, что из-за пандемии COVID-19 и кризиса полупроводников возникли проблемы с производством новых авто, что повлекло за собой дефицит на рынке. Это заставило многих покупателей обратить внимание на подержанные автомобили, что привело к росту цен на них на 47%. В настоящее время ситуация постепенно стабилизируется.

Также отмечается, что доля подержанных авто стоимостью до 20 000 долларов выросла до 30,3%. В 2019 году она составляла почти 50%, а в 2023 году — всего 12,7%.

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По словам главного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, ограниченное предложение и высокий спрос во время пандемии повлекли за собой значительное повышение цен на подержанные авто, но сейчас рынок начинает демонстрировать спад, хотя цены остаются значительно выше допандемийного уровня.

Также эксперты заметили, что в 2024 году американцы покупают подержанные автомобили с меньшим пробегом. Средний показатель сейчас составляет 94,8 тысячи км, по сравнению со 102,7 тысячи км в 2023 году. В 2019 году этот показатель был еще меньше — 70,8 тысяч км.

Кроме того, исследование выявило модели авто, наиболее потерявшие в цене. Более всего подешевела Tesla Model 3, стоимость которой снизилась на 22,6% по сравнению с прошлым годом и на 23,4% по сравнению с 2019 годом. Другие популярные модели подешевели: Jeep Grand Cherokee (на 9,2%), Ram 1500 (на 8,2%), Ford Explorer и Chevrolet Equinox (по 7,4%).

Модели б/у авто из США, наиболее подешевевшие в 2024 году:

Tesla Model 3 — на 22,6% ($29 045)

Jeep Grand Cherokee — на 9,2% ($30 956)

Ram 1500 — на 8,2% ($39 206)

Ford Explorer — на 7,4% ($32 105)

Chevrolet Equinox — на 7,4% ($20 942)

Toyota Corolla — на 6,8% ($19 793)

Subaru Outback — на 6,7% ($27 348)

Honda Accord — на 6,6% ($24 817)

Honda CR-V — на 6,6% ($26 455)

Subaru Crosstrek — на 6,6% ($24 699)

Mazda CX-5 — на 6,1% ($24 520)

Toyota RAV4 — на 6,1% ($27 236)

Chevrolet Malibu — на 5,9% ($19 123)

Hyundai Tucson — на 5,9% ($22 368)

Honda Civic — на 5,6% ($22 879)

Toyota Highlander — на 5,4% ($34 303)

Toyota Camry — на 4,6% ($24 284)

Chevrolet Silverado — на 4,1% ($38 606)

Hyundai Elantra — на 3,5% ($18 022)

GMC Sierra 1500 — на 2,7% ($45 904).

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uamotors По материалам:

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