Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence Сегодня 21:32 — Казна и Политика

Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence

Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд. Такой вывод сделан с учетом расходов на разминирование Хорватии, которые составили около 1,25 евро за 1 кв. км, по данным ФАО.

Об этом говорится в материале Mind.

Стоимость уничтожения одной складируемой противопехотной мины — 0,56 евро.

Следовательно, финансирование программ по разминированию территории — одно из самых затратных направлений международной поддержки. По оценкам Украинской ассоциации саперов, сейчас около 83 000 кв. км загрязнены разными типами наземных мин.

Напомним, объем урожая сельхозкультур в 2022 году в Украине ожидается сейчас на уровне 65-67 миллионов тонн вместо 60 миллионов тонн, как это предполагалось ранее.

Справка Finance.ua:

в связи с полномасштабной войной на территории Украины многие владельцы сельскохозяйственных земель могли столкнуться с проблемой повреждения своих участков. Эксперт рассказал, что делать в таких случаях;

около 22% всей украинской сельхозземли сейчас оккупировано россиянами. Официальной оценки сожженных полей и ущерба от пожаров в масштабах Украины нет. По данным оперативного штаба по фиксации экологических преступлений россии при Госэкоинспекции, с начала войны зафиксировано 3000 пожаров на площади более 1,5 млн га, из них более трети, или 690 000 га — это сельхозземля, еще 270 000 га — лесные угодья.



Mind По материалам:

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