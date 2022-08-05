Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence — Finance.ua
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Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence

Казна и Политика
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Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence
Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд — Mind Intelligence
Стоимость кампании по разминированию в Украине может достигать $10 млрд. Такой вывод сделан с учетом расходов на разминирование Хорватии, которые составили около 1,25 евро за 1 кв. км, по данным ФАО.
Об этом говорится в материале Mind.
Стоимость уничтожения одной складируемой противопехотной мины — 0,56 евро.
Следовательно, финансирование программ по разминированию территории — одно из самых затратных направлений международной поддержки. По оценкам Украинской ассоциации саперов, сейчас около 83 000 кв. км загрязнены разными типами наземных мин.
Напомним, объем урожая сельхозкультур в 2022 году в Украине ожидается сейчас на уровне 65-67 миллионов тонн вместо 60 миллионов тонн, как это предполагалось ранее.

Справка Finance.ua:

  • в связи с полномасштабной войной на территории Украины многие владельцы сельскохозяйственных земель могли столкнуться с проблемой повреждения своих участков. Эксперт рассказал, что делать в таких случаях;
  • около 22% всей украинской сельхозземли сейчас оккупировано россиянами. Официальной оценки сожженных полей и ущерба от пожаров в масштабах Украины нет. По данным оперативного штаба по фиксации экологических преступлений россии при Госэкоинспекции, с начала войны зафиксировано 3000 пожаров на площади более 1,5 млн га, из них более трети, или 690 000 га — это сельхозземля, еще 270 000 га — лесные угодья.
По материалам:
Mind
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