Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд — Finance.ua

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Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд

Финтех и Карты
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Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд
Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд
В начале этой недели стоимость криптовалюты Ethereum поставила новый антирекорд — цена ЕТН упала ниже $1100.
Как сообщили аналитики, Ethereum упал на 78% ниже своего исторического максимума и ниже последнего 20-дневного показателя, до этого указывавшего на возможное повышение стоимости цифрового актива в краткосрочной перспективе. Аналитики заметили, что с такого минимума «будет очень тяжело подняться».
На момент написания новости ЕТН торгуется по $1,059 (согласно данным СoinMarketCap).

Чего ждать дальше

Также, по мнению крипто-экспертов, Ethereum еще не достиг своего дна, поэтому следует приготовиться к дальнейшему падению криптовалюты.

Ethereum: чего ожидать от «криптовалюты № 2»

Впрочем, многих пользователей больше интересует, изменится ли курс эфира после перехода на Proof-of-Stake (PoS). Как недавно заявил исследователь DeFi Вивек Раман: «будущий переход на „зеленый“ блокчейн гарантирует Ethereum создание лучшей экономической структуры для платформы смарт-контрактов, снижение инфляции эфира и повышение безопасности».
Также Роман считает, что после перехода у криптовалюты Ethereum есть все шансы обогнать биткоин по стоимости.
Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

Хочу зарабатывать на стейкинге

По материалам:
noworries
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