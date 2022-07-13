Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд — Finance.ua

Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд Сегодня 10:32 — Финтех и Карты

Стоимость Ethereum поставила очередной антирекорд

В начале этой недели стоимость криптовалюты Ethereum поставила новый антирекорд — цена ЕТН упала ниже $1100.

Как сообщили аналитики, Ethereum упал на 78% ниже своего исторического максимума и ниже последнего 20-дневного показателя, до этого указывавшего на возможное повышение стоимости цифрового актива в краткосрочной перспективе. Аналитики заметили, что с такого минимума «будет очень тяжело подняться».

На момент написания новости ЕТН торгуется по $1,059 (согласно данным СoinMarketCap).

Чего ждать дальше

Также, по мнению крипто-экспертов, Ethereum еще не достиг своего дна, поэтому следует приготовиться к дальнейшему падению криптовалюты.

Впрочем, многих пользователей больше интересует, изменится ли курс эфира после перехода на Proof-of-Stake (PoS). Как недавно заявил исследователь DeFi Вивек Раман: «будущий переход на „зеленый“ блокчейн гарантирует Ethereum создание лучшей экономической структуры для платформы смарт-контрактов, снижение инфляции эфира и повышение безопасности».

Также Роман считает, что после перехода у криптовалюты Ethereum есть все шансы обогнать биткоин по стоимости.

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noworries По материалам:

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