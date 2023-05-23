Стоимость аренды квартир во Львове превзошла Киев: эксперт объяснил, что происходит на рынке — Finance.ua

Стоимость аренды квартир во Львове превзошла Киев: эксперт объяснил, что происходит на рынке Сегодня 14:04 — Личные финансы

Стоимость аренды квартир во Львове превзошла Киев: эксперт объяснил, что происходит на рынке

Стоимость аренды квартир во Львове продолжает оставаться рекордно высокой по сравнению с киевскими ценами на аналогичное жилье. А жилье в новостройках Львова и западного региона — дорожают на глазах.

Риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения Сергей Курганов рассказал, что происходит на рынке недвижимости и аренды жилья Киева и Львова во время войны.

Стоимость аренды квартир во Львове — как в Киеве возле метро

По словам эксперта, стоимость аренды жилья в туристических городах, таких как Львов и Одесса, трудно сравнивать с Киевом. У таких городов обычно существуют две цены — зимняя и летняя. Во Львове с большим уважением относятся к новогодним праздникам, поэтому цены зимой очень отличаются от летних. В Одессе — наоборот, летом стоимость аренды выше, а зимой ниже. И на эту тенденцию не влияет даже война.

«Если рассматривать среднестатистическую квартиру во Львове, когда люди используют ее исключительно для проживания, то аренда помещения, расположенного подальше от исторического центра, в среднем будет по такой же цене, как квартира в спальном районе Киева. Так было раньше. Сейчас эти квартиры по стоимости, как жилье возле метро в Киеве, а это около 9 тысяч гривен.

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Стоимость зависит от нескольких важных факторов — наполнения квартиры, ее состояния и возраста дома. Конечно, есть варианты аренды более дешевые и более дорогие. Но если говорить о средневзвешенной стоимости, то цены таковы", — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов.

Оживление рынка аренды в Киеве

Показательно, что сейчас наблюдается тенденция, когда многие снова возвращаются в Киев — люди увидели, как надежно работает ПВО.

«По состоянию на сейчас наблюдается оживление на рынке аренды жилья в Киеве. Запросов от клиентов стало значительно больше и объем рынка аренды жилья увеличился. Это свидетельствует о том, что город надежно оберегает наше ПВО. Люди, выехавшие ранее за границу и на запад страны, видят, что происходит, и решают возвращаться в Киев. Подчеркиваю, что резкого роста спроса на рынке нет, но есть небольшое оживление», — добавляет Сергей Курганов.

Когда началась война, люди выезжали на запад Украины, в частности и во Львов. Там был огромный спрос на аренду жилья. За неимением предложений, цены тогда ушли вверх. Сейчас тенденция изменилась. Отчасти люди вернулись в Киев, хотя многие работники, которые могут работать удаленно, уже обжились на новом месте, и пока не планируют возвращаться в столицу.

Высокий спрос на аренду ведет к росту цен

«Когда в такой город как Львов приезжает лишняя тысяча человек, то это сразу всплеск на местном рынке аренды — повышается спрос, а имеющийся объем рынка не может обеспечить количество запросов аренды. Согласно этому и растут цены. Это сейчас наблюдается не только во Львове, а и в большинстве городов Закарпатья. В городах на Прикарпатье, например, аренда квартир подорожала вдвое. То есть там уже арендуют однокомнатные квартиры в пределах 13 тысяч гривен в месяц, что значительно превосходит киевские цены на аренду», — рассказывает Сергей Курганов.

Обычно самый большой спрос на аренду однокомнатных квартир. На втором месте двух- и трехкомнатные квартиры, они одинаковы по популярности. Трехкомнатные дешевле снимать, если там живут двое или трое студентов или коллег.

С началом войны во Львове возрос спрос на аренду жилья. Конечно, он то спадает, то снова поднимается, потому что напрямую зависит от событий в стране. К примеру, летом прошлого года люди вернулись в Киев, тогда спрос на аренду квартир во Львове спал, но в октябре, когда начались массированные обстрелы столицы — он снова вырос.

Что с покупкой и продажей жилья в новостройках

Что касается купли-продажи недвижимости, то во Львове цены на жилье отличаются, ведь там есть историческая, советская и современная застройка. Конечно, жилье в современной застройке будет дороже, но не на столько, как в исторической части города — там цена всегда выше.

«В Киеве рабочий диапазон стоимости жилой недвижимости — около 1 тысячи долларов за квадратный метр. Во Львове цена может быть такой же, но в некоторых районах она на 10−15% больше, чем в Киеве. Это связано исключительно с войной и попыткой людей иметь собственное жилье в безопасном месте», — рассказывает эксперт.

Сейчас на западе страны наблюдается высокий спрос на новостройки. Квартиры покупают вынужденные переселенцы, которые бегут от войны и располагают необходимыми средствами.

«На западе Украины, в отличие от Киева, строительство жилья не остановилось — все активно строится. В Киеве немало проблем с объектами „Киевгорстроя“, где практически не ведется строительство. Стоят замороженными и другие новостройки. Также следует помнить, что первичный и вторичный рынки недвижимости между собой тесно связаны — чтобы купить жилье, скажем, во Львове, люди продают свои квартиры в Киеве, цены на жилье во львовских новостройках достигли стоимости от 1 тысячи долларов за квадратный метр и выше. Но цена зависит от того, на какой стадии находится строительство, чем ближе к его завершению — тем она выше», — добавляет Сергей Курганов.

ТСН По материалам:

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