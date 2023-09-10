Стипендии для украинцев в университетах Чехии: как получить — Finance.ua

Стипендии для украинцев в университетах Чехии: как получить Сегодня 19:20 — Личные финансы

Стипендии для украинцев в университетах Чехии: как получить

В целях расширения возможностей обучения и укрепления двусторонних отношений чешское правительство недавно объявило о предоставлении стипендиальной поддержки украинским студентам. Целью этой инициативы является помощь заслуженным людям в реализации их академических стремлений и дальнейшем обучении в различных областях.

Стипендии для украинцев в Чехии

Программа содействия обучению предлагает несколько вариантов стипендий, покрывающих стандартную продолжительность образования, а именно стипендию на магистерской программе с годовым подготовительным курсом чешского языка (язык обучения — чешский).

Чтобы получить стипендию, нужно:

иметь диплом бакалавра или магистра;

успешно сдать вступительные экзамены в выбранный университет.

Читайте также Стипендии в 300 евро. В Литве профинансируют обучение украинских студентов

Чтобы повысить академические успехи, планируется предоставить значительную стипендию тем начинающим ученым, которые учатся по программам магистра или доктора. Эта престижная возможность открыта исключительно для студентов, решивших продолжать обучение на английском языке.

Крайний срок подачи электронной формы заявки установлен на 30 сентября 2023 года. Эта важная информация была предоставлена, чтобы все заинтересованные лица были в курсе последней даты заполнения формы.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.