Стипендии в 300 евро. В Литве профинансируют обучение украинских студентов — Finance.ua

Стипендии в 300 евро. В Литве профинансируют обучение украинских студентов Сегодня 20:23 — Личные финансы

Министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что 350 студентов из Украины в следующем году будут учиться бесплатно. 60% стоимости оплатит государство, остальные — университеты.

В 2023—2024 учебном году на обучение украинских первокурсников в Литве выделяется почти 643 тысячи евро, сообщает diena.lt

Как отметили в ведомстве, образование 350 студентов бакалавриата и интегрированного обучения в Литве будет частично финансироваться государством (60%). Остальные суммы будут покрывать государственные высшие учебные заведения. «Хотя поток приезжающих сюда и поступающих в наши вузы украинцев уменьшается по сравнению с прошлым годом, не все из них еще могут вернуться на родину. Им также нужна дополнительная финансовая поддержка для проживания, поэтому мы планируем назначать стипендии, чтобы украинцы могли успешно учиться в Литве», — отметил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Эти студенты получат стипендию в размере 300 евро ежемесячно на основные жизненные потребности и приобретение материалов для обучения.

Украинцы, желающие учиться в Литве, должны отвечать требованиям поступления. В частности, если они получили среднее образование в Литве, должны иметь аттестат зрелости и сдать два государственных экзамена на зрелость или аттестат зрелости и сдать вступительный экзамен, организованный МОН Украины. Украинцы, получившие среднее образование на родине, должны иметь аттестат о среднем образовании и сдать украинский вступительный экзамен.

При поступлении в высшие учебные заведения приоритет предоставляется украинским выпускникам средних школ, получившим аттестаты зрелости в Литве.

Для того чтобы получить государственную поддержку для обучения в Литве, нужно подать заявление на поступление непосредственно в одно или несколько высших учебных заведений и принять участие в конкурсах.

В прошлом учебном году в Литве приняли почти 800 украинцев на бакалавриат и около 220 — на магистратуру. В аспирантуру зачислили 13 украинцев, в резидентуру — 4.

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