Stellantis отзывает 500 тыс. автомобилей Citroen и DS — Finance.ua
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Stellantis отзывает 500 тыс. автомобилей Citroen и DS

Технологии&Авто
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Stellantis отзывает 500 тыс. автомобилей Citroen и DS
Stellantis отзывает 500 тыс. автомобилей Citroen и DS
Автоконцерн Stellantis призывает владельцев около 500 000 автомобилей марок Citroen и DS прекратить их использование из-за проблем с подушками безопасности. Эти подушки были изготовлены уже не существующей компанией Takata. Проблема настолько серьезна, что компания рекомендует владельцам немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей.
Глава Citroen, Тьерри Коскас, в разговоре с французским телеканалом BFM Business объявил, что компания активно работает над решением проблемы. Они предлагают замену автомобилей, заказывают новые подушки безопасности у других производителей и удваивают количество сотрудников, чтобы помочь клиентам в период отзыва автомобилей.
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Отзыв касается моделей Citroen C3 и DS 3, выпущенных с 2009 по 2019 год. Это касается автомобилей, проданных во Франции, странах Южной Европы, Африки и Ближнего Востока. Stellantis подчеркивает, что эти мероприятия являются частью более широкой кампании по отзыву продукции Takata, начатой ​​в 2020 году.
Важно, что владельцы этих автомобилей должны как можно быстрее обратиться в сервисные центры для решения проблемы.
По материалам:
uamotors
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