Volkswagen отзывает 80 000 электрических кроссоверов ID.4 из-за проблем с дисплеями — Finance.ua

Volkswagen отзывает 80 000 электрических кроссоверов ID.4 из-за проблем с дисплеями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает около 80 000 электромобилей ID.4 из-за проблем с дисплеями, которые могут неожиданно отключаться. Это может привести к исчезновению изображения с камеры заднего вида и спидометра, что увеличивает риск аварий.
NHTSA сообщила, что программный сбой затрагивает всего один процент отозванных автомобилей. Новые модели ID.4 с обновленным программным обеспечением не подпадают под отзыв. Чтобы решить эту проблему, требуется простое обновление программного обеспечения, которое установят дилеры.
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Владельцам будут разосланы письма, отправка которых запланирована на 12 июля.
Ранее электрический кроссовер Volkswagen ID.4 уже сталкивался с проблемами, включая утечки воды и неисправные зарядные кабели. Компания Volkswagen продолжает работать над улучшением безопасности своих автомобилей.
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