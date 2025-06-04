Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов — Finance.ua

Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов Сегодня 17:30

Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов, Фото: mod.gov.ua

В приложение Армия+ добавили 5 новых рапортов на получение документов, выплат и отпуска.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Продолжаем давать защитникам и защитницам возможность закрывать разные запросы электронными рапортами, быстро и удобно. В этот раз добавили рапорт, благодаря которому можно получить документы для получения статуса УБД. Также рапорты, решающие финансовые вопросы, например изменение номера карты или получателя денег. Последнее — актуально для всех, кто служит и финансово помогает своим родным», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Среди новых рапортов:

Рапорт на документы для получения статуса УБД;

Рапорт на изменение реквизитов карты;

Рапорт на изменение получателя средств;

Рапорт на справку о составе семьи;

Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

«Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно скачать из App Store или Play Market», — говорится в сообщении.

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Напомним, в январе этого года выпустили обновление приложения Армия+, благодаря которому сохраненные военные сведения не будут периодически удаляться, как это было раньше. Такие данные, как Армия ID командира или название должности, достаточно один раз сохранить на устройстве, чтобы в дальнейшем не вводить их каждый раз при подаче рапорта.

Сохранить данные для подачи рапортов можно в меню:

выбрать «Настройки»; выбрать «Военные сведения».

Справка Finance.ua:

рапорты в Армия+ появились в августе 2024 года. С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36;

в мае в приложении Армия+ появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

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