Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов — Finance.ua
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Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов

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Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов
Статус УБД, выплаты и отпуска: в Армия+ появились 5 новых рапортов, Фото: mod.gov.ua
В приложение Армия+ добавили 5 новых рапортов на получение документов, выплат и отпуска.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Продолжаем давать защитникам и защитницам возможность закрывать разные запросы электронными рапортами, быстро и удобно. В этот раз добавили рапорт, благодаря которому можно получить документы для получения статуса УБД. Также рапорты, решающие финансовые вопросы, например изменение номера карты или получателя денег. Последнее — актуально для всех, кто служит и финансово помогает своим родным», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Среди новых рапортов:
  • Рапорт на документы для получения статуса УБД;
  • Рапорт на изменение реквизитов карты;
  • Рапорт на изменение получателя средств;
  • Рапорт на справку о составе семьи;
  • Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).
«Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно скачать из App Store или Play Market», — говорится в сообщении.
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Напомним, в январе этого года выпустили обновление приложения Армия+, благодаря которому сохраненные военные сведения не будут периодически удаляться, как это было раньше. Такие данные, как Армия ID командира или название должности, достаточно один раз сохранить на устройстве, чтобы в дальнейшем не вводить их каждый раз при подаче рапорта.
Сохранить данные для подачи рапортов можно в меню:
  1. выбрать «Настройки»;
  2. выбрать «Военные сведения».

Справка Finance.ua:

  • рапорты в Армия+ появились в августе 2024 года. С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36;
  • в мае в приложении Армия+ появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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