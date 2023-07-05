Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.

Личные финансы
65
Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.
Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.
Появилась статистика по вакансиям игровой индустрии Украины за январь-июнь 2023 года, позволяющая понять тенденции на этом рынке труда. Согласно ей, наиболее востребованными в геймдеве остаются художники, а Киев лидирует среди городов по количеству вакансий.
По данным сайта gamedev. dou, больше всего вакансий было размещено в январе — 240. Худшим оказался май, тогда доступными были только 184 предложения. Июнь 2023 года на 42% уступает прошлогодним показателям, когда было зафиксировано 324 вакансии. Однако май и июнь 2022 года были пиковыми месяцами после начала полномасштабной войны.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
В январе и июне этого года было больше всего вакансий с возможностью работать удаленно — 193 и 179 соответственно. Худшими в 2023 году оказались май и февраль (соответственно 137 и 148 предложений).
Киев был абсолютным лидером по количеству вакансий в течение всего полугодия и предлагал от 96 до 119 вакансий ежемесячно. За второе и третье место сражались Львов и Днепр, предлагая около 20 вакансий.
Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.
Среди зарубежных предложений самой популярной оказалась Польша, в которой нашлось 39 вакансий в январе, однако только 12 свободных мест в апреле. Но в июне это количество возросло до 22. На втором месте по предложениям работы оказалась Германия, а на третьем Кипр.
Читайте также
Самыми популярными игровыми специалистами, которых искали в Украине, в первой половине 2023 года стали художники и дизайнеры. В первую пятерку также вошли специалисты по знаниям Unity и Front End и маркетологи.
Компании, наиболее активно размещавшие вакансии:
  • Evoplay Entertainment — 17 вакансий;
  • Playtika — 14;
  • Gunzilla Games — 11;
  • Playwing — 9;
  • Program-Ace — 8;
  • Idenon — 7;
  • Bini Games — 7;
  • Pixagon Games — 6;
  • Moon Active — 6.
Для новичков в индустрии становится все меньше вакансий. Особенно это касается людей без опыта или с опытом меньше года.
Чаще всего ищут специалистов с 3−5 годами практики, в основном художников, дизайнеров, аниматоров и программистов (Unity и C++).
Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.