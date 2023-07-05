Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г. — Finance.ua

Статистика рынка труда украинского геймдева за первое полугодие 2023 г.
Появилась статистика по вакансиям игровой индустрии Украины за январь-июнь 2023 года, позволяющая понять тенденции на этом рынке труда. Согласно ей, наиболее востребованными в геймдеве остаются художники, а Киев лидирует среди городов по количеству вакансий.
По данным сайта gamedev. dou, больше всего вакансий было размещено в январе — 240. Худшим оказался май, тогда доступными были только 184 предложения. Июнь 2023 года на 42% уступает прошлогодним показателям, когда было зафиксировано 324 вакансии. Однако май и июнь 2022 года были пиковыми месяцами после начала полномасштабной войны.
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В январе и июне этого года было больше всего вакансий с возможностью работать удаленно — 193 и 179 соответственно. Худшими в 2023 году оказались май и февраль (соответственно 137 и 148 предложений).
Киев был абсолютным лидером по количеству вакансий в течение всего полугодия и предлагал от 96 до 119 вакансий ежемесячно. За второе и третье место сражались Львов и Днепр, предлагая около 20 вакансий.
Среди зарубежных предложений самой популярной оказалась Польша, в которой нашлось 39 вакансий в январе, однако только 12 свободных мест в апреле. Но в июне это количество возросло до 22. На втором месте по предложениям работы оказалась Германия, а на третьем Кипр.
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Самыми популярными игровыми специалистами, которых искали в Украине, в первой половине 2023 года стали художники и дизайнеры. В первую пятерку также вошли специалисты по знаниям Unity и Front End и маркетологи.
Компании, наиболее активно размещавшие вакансии:
- Evoplay Entertainment — 17 вакансий;
- Playtika — 14;
- Gunzilla Games — 11;
- Playwing — 9;
- Program-Ace — 8;
- Idenon — 7;
- Bini Games — 7;
- Pixagon Games — 6;
- Moon Active — 6.
Для новичков в индустрии становится все меньше вакансий. Особенно это касается людей без опыта или с опытом меньше года.
Чаще всего ищут специалистов с 3−5 годами практики, в основном художников, дизайнеров, аниматоров и программистов (Unity и C++).
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