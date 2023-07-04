Больше вакансий для начинающих и конкуренция между QA и Front-end: обзор IT-рынка труда в июне (исследование) — Finance.ua

Больше вакансий для начинающих и конкуренция между QA и Front-end: обзор IT-рынка труда в июне (исследование) Сегодня 17:01 — Личные финансы

Больше вакансий для начинающих и конкуренция между QA и Front-end: обзор IT-рынка труда в июне (исследование), Фото: freepik.com

В первом полугодии 2023 года растет конкуренция среди опытных QA и Front-end, среди начинающих — несколько снижается.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua.

В июне на jobs.dou.ua было опубликовано 3562 вакансии — на 6,7% меньше, чем в прошлом месяце. Но в первом полугодии количество вакансий держится в среднем на уровне 3600 вакансий в месяц. В первом полугодии 2023-го компании разместили на Dou 21,7 тысячи вакансий — это на 4400 меньше, чем во втором полугодии 2022-го.

Если сравнить с маем 2023-го, в июне добавилось больше всего вакансий в категориях Other, Technical Writer, Legal. В общей сложности 15 категорий показали положительную динамику, 24 категории — отрицательную, еще 4 остались на том же уровне. За последние несколько месяцев выросло количество вакансий для Technical Writers, Architects, из нетехнических — Legal.

В июне было опубликовано несколько больше вакансий в Днепре, Одессе и Виннице. Ремоут-вакансий — на 141 меньше, чем в мае.

Таблица: dou.ua

Опыт работы

В июне компании разместили меньше вакансий для опытных профессионалов. Вместо этого добавилось вакансий в категориях «без указанного опыта» (+82), «с опытом до года» (+10) и «без опыта» (+16).

Инфографика: dou.ua

Примечательно, что в категориях «без указанного опыта» и «без опыта» количество вакансий в июне рекордное, начиная с марта прошлого года. С апреля 2023 года их количество растет.

В категории «5+ лет опыта» во главу угла по количеству вакансий вышла категория Front-end (в мае была Java). В июне компании меньше искали опытных маркетологов, а количество вакансий в маркетинге для начинающих незначительно выросло. В категории «3−5 лет опыта» в июне также стало меньше вакансий для аналитиков, дизайнеров, QA, Java.

Инфографика: dou.ua

Должности

В июне выросло среднее количество откликов на вакансию для QA — до 104,1, но это все же меньше, чем в апреле.

Продолжает расти конкуренция среди тестировщиков с опытом 5+ лет — рекордные 50 откликов на 1 вакансию. В категории опыта «3−5 лет» у QA тоже рекорд — 87,4 отклика на вакансию. Между тем конкуренция среди начинающих QA снижается — в июне 210 откликов на вакансию (в апреле было 332 отклика).

Среди фронтендеров тоже вырос показатель откликов на вакансии — 89 в июне. Также есть рекорд в категории опыта «5+ лет» — 48 откликов на вакансию. Среди начинающих Front-end, наоборот, падает конкуренция — 187 откликов на вакансию (в марте было 310).

Примечательно, что среди технических категорий резко возросла конкуренция у React Native — рекордные 54 отклика на вакансию.

Из нетехнических должностей незначительно возросла конкуренция среди Support (ныне 27 отзывов), Legal (23) и Sales (17).

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Dou По материалам:

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