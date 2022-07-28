Стартовала продажа новой марки «Доброго вечора, ми з України!»: где и как купить — Finance.ua

Стартовала продажа новой марки «Доброго вечора, ми з України!»: где и как купить Сегодня 10:44 — Личные финансы

Добрый вечер, мы из Украины

28 июля ко Дню Украинской Государственности Укрпочта ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения «Доброго вечора, ми з України!». Тематику и эскиз марки традиционно выбирали украинцы путем голосования в приложении Дія и на страницах в соцсетях Укрпочты.

Об этом сообщили на сайте.

На почтовой марке «Доброго вечора, ми з України!» воспроизведены реальные события, которые имели место на Николаевщине и других регионах, когда украинские селяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ отвоевывать победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, показывает несокрушимость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня восхищается весь мир.

Почтовые марки с началом войны стали более чем средством оплаты корреспонденции — они стали оружием Украины на международной арене. Это уже четвертая марка, которая, уверен, разойдется по миру и покажет, какие на самом деле украинцы — сильные и смелые в борьбе за свою независимость. И пока россия тратит миллиарды на пропаганду против Украины, мы будем использовать наш креатив и все доступные возможности, чтобы донести всем имидж Украины и украинцев. — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Марка напечатана тиражом 5 млн экземпляров, из которых 3 млн — с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн — с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Кроме марок Укрпочта выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч.

Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с «тракторными войсками» можно 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн:

в филателистическом магазине Укрпочты,

маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а также на международных площадках eBay и Amazon.

Покупая марку онлайн, каждый может сделать благотворительный взнос на поддержку ВСУ.

Как и на предыдущие почтовые выпуски, будут действовать ограничения на продажу. Один клиент может купить по одному заказу не более 2 марковых листов каждого номинала (2+2), 2 конверта «Первый день», 10 конвертов и 10 открыток.

При покупке марки также сохраняются ограничения:

2 листа марок каждого номинала (2+2);

конверты первого дня — 2;

конверты — 10;

открытки — 10.

Справка Finance.ua:

марка «Доброго вечора, ми з України!» уже четвертая, которую выпускает «Укрпочта». Первая марка «Русскій воєнний корабль...» вышла тиражом 1 миллион экземпляров;

половину тиража продали за три дня;

чтобы купить марку, людям приходилось отстоять большие очереди;

продажа второй марки «Русскій воєнний корабль...» стартовала 23 мая;

ее выпустили тиражом в 5 миллионов экземпляров, то есть в пять раз больше первой;

на следующий день Укрпочта совместно с Intertop запустили в продажу мерч с изображением марки.

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