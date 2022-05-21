Какой будет новая военная марка от «Укрпочты» (результаты опроса) — Finance.ua
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Какой будет новая военная марка от «Укрпочты» (результаты опроса)

Сегодня 17:10Фондовый рынок
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Недавно «Укрпочта» анонсировала старт продаж второй серии марок о «российском военном корабле». Тем временем, украинцы голосовали за новую военную марку.
Голосование проходило в «Дії» и на сайте почты.
Пресс-служба «Дії» сообщила, что опрос завершился, и больше всего голосов получил вариант «Доброго вечора, ми з України».
Проголосовали около 650 тыс. украинцев.
Из почти 650 тыс. человек, 550 тыс. отдали свой голос в «Дії». Данные из приложения вместе с данными с сайта «Укрпочты» показали, что украинцы голосовали за варианты так:
  • 229 783 человека проголосовали за вариант «Доброго вечора, ми з України»;
  • 182 236 голосов — «Пес Патрон»;
  • 88 035 — «путін, москва палає, Гаага чекає»;
  • 79 476 — «Героям слава»;
  • 68 104 — «Ой у лузі червона калина».
В «Дії» отмечают, что вскоре будет объявлено новое голосование за дизайн марки «Доброго вечора, ми з України».
«Укрпочта» напечатает новую почтовую марку, посвященную уничтоженному российскими оккупантами крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрія»
Марка будет с рисунком 11-летней Софии Кравчук из Волынской области. Свой рисунок девочка отправила на конкурс «Что для меня Украина?», проводимый еще до войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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