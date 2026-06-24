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Стартовала подготовка проекта строительства Каневской ГАЭС — детали

Казна и Политика
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Стартовала подготовка проекта строительства Каневской ГАЭС — детали
Стартовала подготовка проекта строительства Каневской ГАЭС — детали
Агентство по поддержке государственно-частного партнерства анонсировало запуск подготовки проекта строительства Каневской ГАЭС.
Об этом говорится в сообщении в Facebook Агентстве ГЧП, пишет interfax.
Это в рамках Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, программа для поддержки подготовки публичных инвестиционных проектов в Украине, реализуемая Агентством ГЧП при поддержке Всемирного банка).
«Начинаем работу над подготовкой проекта строительства Каневской ГАЭС в рамках Ukraine Government PPF. Решение о распределении проекта для дальнейшей подготовки приняла Межведомственная рабочая группа по подготовке публичных инвестиционных проектов (Project Preparation Unit, PPU) на своем 8-м заседании. Инициатор проекта — ЧАО «Укргидроэнерго», — говорится в сообщении в Facebook Агентства ГЧП.
Подобные масштабные проекты «не стартуют со строительной площадки», а требуют предварительной качественной подготовки. Соответственно, Агентство ГЧП будет нарабатывать «хорошо структурированное инвестиционное ТЭО», оценку экологического и социального влияния в соответствии с международными стандартами, а также понятную логику реализации и обоснованную стратегию финансирования.
Для этого оно, в частности, планирует конкурентное привлечение консультантов.
Учитывая стратегическое значение и сложность проекта, организация будет координировать его подготовку с международными финансовыми организациями (IFIs), организациями по финансированию развития (DFIs), международными партнерами по развитию и «Укргидроэнерго».
Агентство ГЧП отметило, что Каневская ГАЭС — важный проект для украинской энергосистемы, поскольку ее высокоманевровые генерирующие мощности обеспечат баланс и надежность объединенной энергосистемы Украины.
Ранее писали, что Украина требует от России $2,5 млрд возмещения за уничтоженную Каховскую ГЭС.
Также мы рассказывали все детали в статье:

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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