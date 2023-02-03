Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски — Finance.ua

Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски 03.02.2023, 16:14 — Казна и Политика

Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски, Фото: Вечірній Київ

В Украине стартовал пилотный проект помощи бизнесу по оценке ущерба от российской агрессии. Он заработал в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отмечает пресс-центр, запустили пилотный проект Фонд госимущества вместе с областной военной администрацией Киевщины. Целью проекта является упрощение процедуры оценки ущерба.

Ожидается, что оценка ущерба поможет бизнесу подготовить доказательную базу для предстоящей подачи исков в международные инстанции для получения денежных компенсаций.

В свою очередь Киевская ОВА предложила механизм возмещения бизнесу части финансовых затрат.

Как уточнили в ФГИУ, для подачи судебных исков в международные суды компаниям нужно пройти следующие этапы:

доказать, что ущерб нанесен вследствие агрессии рф;

определить объемы полученного ущерба;

провести оценку по имеющейся методике, разработанной ФГИУ и Минэкономики.

По информации райадминистраций, в Киевской области из-за российской агрессии пострадали 650 предприятий.

Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошлого военного года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.