Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски — Finance.ua
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Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски

Казна и Политика
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Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски
Стартовал проект оценки ущерба от войны для бизнеса: кому помогут подготовить судебные иски, Фото: Вечірній Київ
В Украине стартовал пилотный проект помощи бизнесу по оценке ущерба от российской агрессии. Он заработал в Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Как отмечает пресс-центр, запустили пилотный проект Фонд госимущества вместе с областной военной администрацией Киевщины. Целью проекта является упрощение процедуры оценки ущерба.
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Ожидается, что оценка ущерба поможет бизнесу подготовить доказательную базу для предстоящей подачи исков в международные инстанции для получения денежных компенсаций.
В свою очередь Киевская ОВА предложила механизм возмещения бизнесу части финансовых затрат.
Как уточнили в ФГИУ, для подачи судебных исков в международные суды компаниям нужно пройти следующие этапы:
  • доказать, что ущерб нанесен вследствие агрессии рф;
  • определить объемы полученного ущерба;
  • провести оценку по имеющейся методике, разработанной ФГИУ и Минэкономики.
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По информации райадминистраций, в Киевской области из-за российской агрессии пострадали 650 предприятий.
Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошлого военного года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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