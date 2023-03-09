Starlink запускает новые тарифы. Какие цены — Finance.ua

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Starlink запускает новые тарифы. Какие цены

Личные финансы
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Starlink запускает новые тарифы. Какие цены
Starlink запускает новые тарифы. Какие цены
Компания Starlink вводит новые тарифы: Roam Regional и Roam Global.
Об этом говорится на сайте компании, передает Dev.ua.
Отмечается, что цена за месяц использования тарифа Roam Regional составляет $95, за Roam Global — $240. Отдельно придется заплатить $600 за оборудование.
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Новая опция появляется в Starlink RV, который теперь переименован в Starlink Roam. В среду SpaceX обновила официальный веб-сайт Starlink, чтобы отобразить изменения.
Starlink запускает новые тарифы. Какие цены
Starlink RV уже предлагал возможность роуминга, но доступ в интернет был ограничен континентом. Теперь Roam Global позволяет работать терминалу на других континентах.
Посмотреть возможность подключения Starlink можно на специальной карте. Украина отмечена на ней как страна с низким уровнем пропускной способности Интернета от Starlink.
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Напомним, что в Starlink начали тестировать новый спутниковый интернет-сервис, сообщали в феврале. Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями.

Справка Finance.ua:

  • в январе министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине;
  • также недавно Украина получила от Польши партию из 8000 терминалов Starlink. В настоящее время в Украине работает около 30 000 Starlink, которые получили благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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