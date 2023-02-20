Starlink тестирует сервис Global Roaming — интернет-доступ «практически из любой точки мира» за $200 в месяц Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

В Starlink начали тестировать новый спутниковый интернет-сервис, который позволит подключаться практически с любой точки мира. Этот сервис называется «Глобальный роуминг» (Global Roaming Service). Чтобы воспользоваться им, нужно купить комплект Starlink за $599, а стоимость ежемесячной абонплаты составляет $200.

Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями. В своем сообщении для пользователей Starlink отмечает, что они могут ожидать «типовую высокоскоростную услугу Starlink с малой задержкой, которая прерывается короткими периодами плохой связи или вовсе без нее». Но впоследствии ситуация должна «значительно улучшиться».

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Возникает вопрос, как Starlink намерена выполнить свое обещание предоставлять интернет практически из любого места? Компания все еще ожидает одобрения регулирующих органов в разных странах, включая Индию, Пакистан и Камбоджу. А в некоторых странах сервис полностью недоступен. Вместе с тем Starlink предлагает сервис глобального роуминга некоторым пользователям вне зоны покрытия компании, например, в Гренландии.

Судя по описанию, сервис Global Roaming представляет собой расширенную версию тарифного плана Starlink RV стоимостью $135, позволяющую разместить терминал на автомобиле и пользоваться интернетом во время поездки. Этот тариф доступен только в некоторых регионах, а сам интернет доступ не имеет приоритета, как в случае клиентов в жилых домах.

Расширенная услуга Portability за $25 в месяц в дополнение к базовому тарифу $110 позволяет перемещать спутниковое оборудование в пределах континента. Судя по описанию, Global Roaming — это возможность использовать интернет при менее ограниченных путешествиях по миру, но и стоит этот сервис дороже.

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