Starlink тестирует сервис Global Roaming — интернет-доступ «практически из любой точки мира» за $200 в месяц
В Starlink начали тестировать новый спутниковый интернет-сервис, который позволит подключаться практически с любой точки мира. Этот сервис называется «Глобальный роуминг» (Global Roaming Service). Чтобы воспользоваться им, нужно купить комплект Starlink за $599, а стоимость ежемесячной абонплаты составляет $200.
Сервис использует «межспутниковые каналы связи Starlink (также известные как космические лазеры) для обеспечения связи по всему миру». Однако компания предупреждает, что сервис может работать с перебоями. В своем сообщении для пользователей Starlink отмечает, что они могут ожидать «типовую высокоскоростную услугу Starlink с малой задержкой, которая прерывается короткими периодами плохой связи или вовсе без нее». Но впоследствии ситуация должна «значительно улучшиться».
Возникает вопрос, как Starlink намерена выполнить свое обещание предоставлять интернет практически из любого места? Компания все еще ожидает одобрения регулирующих органов в разных странах, включая Индию, Пакистан и Камбоджу. А в некоторых странах сервис полностью недоступен. Вместе с тем Starlink предлагает сервис глобального роуминга некоторым пользователям вне зоны покрытия компании, например, в Гренландии.
Судя по описанию, сервис Global Roaming представляет собой расширенную версию тарифного плана Starlink RV стоимостью $135, позволяющую разместить терминал на автомобиле и пользоваться интернетом во время поездки. Этот тариф доступен только в некоторых регионах, а сам интернет доступ не имеет приоритета, как в случае клиентов в жилых домах.
Расширенная услуга Portability за $25 в месяц в дополнение к базовому тарифу $110 позволяет перемещать спутниковое оборудование в пределах континента. Судя по описанию, Global Roaming — это возможность использовать интернет при менее ограниченных путешествиях по миру, но и стоит этот сервис дороже.
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