Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink в Украине — Finance.ua

Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink в Украине Вчера 18:30 — Технологии&Авто

Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink в Украине

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания Space X ограничила использование Украиной спутникового интернета Starlink, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны.

«Starlink является коммуникационным остовом для Украины, особенно на передовой, где почти все другие подключения к интернету были разрушены. Однако мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне», — написал Маск в Twitter.

Соответствующий пост он опубликовал, отвечая на просьбу бывшего астронавта NASA восстановить полный доступ к интернету для украинских военных.

Ранее стало известно, что американская компания бизнесмена Илона Маска Space X ограничила использование Украиной спутникового интернета Starlink. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции в Вашингтоне отметила, что ВСУ не должны использовать Starlink как оружие, в частности управлять с помощью системы дронами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, призвал компанию определиться на чьей она стороне у войны россии и Украины.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 9 февраля сообщил, что сейчас в Украине нет проблем с работой терминалов Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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