Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины — Finance.ua

Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги страны в иностранной валюте на уровне SD/SD (выборочный дефолт).

Решение было принято после получения Украиной согласия необходимого большинства владельцев еврооблигаций на обмен облигаций на новые государственные ценные бумаги.

«Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной, согласно нашим определениям рейтингов. Мы снизили рейтинги затронутых суверенных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных государственным агентством Укравтодор, с CC до D (дефолт)», — заявили в агентстве.

Реструктуризация предполагает:

номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия соглашения на 37%. Это сокращает объем украинского госдолга более чем на $8,5 млрд;

уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд до 2033 года (сокращение более чем на 75%);

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года.

S&P отмечает, что могло бы повысить долгосрочный рейтинг FC Украины после завершения реструктуризации долга.

Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга Украины — 6 сентября 2024 года.

НВ По материалам:

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