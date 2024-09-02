Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины — Finance.ua

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Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины

Казна и Политика
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Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины
Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги страны в иностранной валюте на уровне SD/SD (выборочный дефолт).
Решение было принято после получения Украиной согласия необходимого большинства владельцев еврооблигаций на обмен облигаций на новые государственные ценные бумаги.
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«Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной, согласно нашим определениям рейтингов. Мы снизили рейтинги затронутых суверенных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных государственным агентством Укравтодор, с CC до D (дефолт)», — заявили в агентстве.
Реструктуризация предполагает:
  • номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия соглашения на 37%. Это сокращает объем украинского госдолга более чем на $8,5 млрд;
  • уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд до 2033 года (сокращение более чем на 75%);
  • увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года.
S&P отмечает, что могло бы повысить долгосрочный рейтинг FC Украины после завершения реструктуризации долга.
Следующая запланированная публикация суверенного рейтинга Украины — 6 сентября 2024 года.
По материалам:
НВ
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