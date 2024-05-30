Станция «Академик Вернадский»: сколько бюджетных средств тратится на исследование Антарктиды — Finance.ua

Станция «Академик Вернадский»: сколько бюджетных средств тратится на исследование Антарктиды Сегодня 18:31

Станция «Академик Вернадский»: сколько бюджетных средств тратится на исследование Антарктиды, dou.ua

В сети разгорелся скандал из-за миллионных расходов Украины на финансирование исследований Антарктиды. Основной аргумент противников можно свести к тому, почему за эти деньги нельзя закупить дроны. В Национальном антарктическом научном центре объяснили, что средства, выделенные на деятельность станции «Академик Вернадский», нельзя направить на военные нужды: программа финансируется из той части государственного бюджета, которая предусмотрена на гуманитарные расходы, и наполняется она за счет международных партнеров.

Украина проводит собственные исследования в Антарктиде с 1996 года, когда получила от Великобритании станцию ​​"Фарадей" (переименованную в «Академик Вернадский»). Сколько же денег уходит на это из бюджета?

О станции и ценности исследований

Станция «Академик Вернадский» расположена на мысе Марина острова Галиндез, в семи километрах от западного побережья Антарктического полуострова. С момента поднятия флага Украины над станцией 6 февраля 1996 года там побывали уже 29 антарктических экспедиций (29-ая прибыла на станцию ​​в марте).

Исследования Антарктиды на станции — геофизические, метеорологические и биологические — проводятся в рамках государственной целевой научно-технической программы, в декабре 2023 правительство продлило ее до 2025 года. Программой предусмотрено выполнение 93 научных мероприятий по реализации 20 глобальных научных задач по семи направлениям.

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Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, некоторые геофизические и метеорологические наблюдения на украинской станции являются самыми длительными во всей Антарктике: климатические ведутся ежедневно с 1947 года, магнитного поля Земли — с 1954, уровня озона в атмосфере — с 1957. Их ценность именно в беспрерывности — поэтому, в том числе, станция продолжила работу, невзирая на полномасштабную войну.

Но наличие своей станции в регионе имеет не только научную ценность. С 1992 года Украина является участником Договора об Антарктике, а с 2004-го наша страна приобрела статус Консультативной стороны договора и таким образом вошла в список из около трех десятков государств, имеющих право голоса и вето при международных решениях относительно Антарктиды. Это в будущем позволит претендовать на часть стратегических ресурсов континента. А сейчас Украина имеет квоты на отлов рыбы и криля в водах Антарктики.

На станцию ​​"Академик Вернадский" из госбюджета выделяли:

в 2011 году — 20,8 млн гривен (потратили 20,9 млн);

в 2012 году — 21,3 млн гривен (потратили 21,2 млн);

в 2013 году — 24,6 млн гривен (потратили 24,5 млн);

в 2014 году — 23,9 млн гривен (все использовали);

в 2015 году — 42,5 млн гривен (потратили 46,6 млн);

в 2016 году — 49 млн гривен (потратили 54,4 млн);

в 2017 году — 59 млн гривен (все использовали);

в 2018 году — 110,1 млн гривен (использовали 100,1 млн);

в 2019 году — 60,3 млн гривен (потратили 60,2 млн);

в 2020 году — 144,1 млн гривен (потратили 144 млн) — в НАНЦ отметили, что в этом году началась модернизация станции «Академик Вернадский»;

в 2021 году — 128,5 млн гривен (потратили 372,5 млн) — в том году выделяли средства на покупку ледокола «Ноосфера»;

в 2022 году — 284 млн гривен (потратили 283,2 млн);

в 2023 году — 591,9 млн гривен (потратили 590,3 млн).

На текущий год в программе предусмотрено 557,6 млн гривен расходов на станцию ​​в Антарктиде.

Слово і Діло По материалам:

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