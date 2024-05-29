Госбюджет получил от туристической отрасли в первом квартале 616 млн грн — Finance.ua

Госбюджет получил от туристической отрасли в первом квартале 616 млн грн Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Госбюджет получил от туристической отрасли в первом квартале 616 млн грн

В 2024 году в госбюджет от туристической отрасли уже поступило 616 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

За первые три месяца этого года представители туротрасли уплатили в бюджет 616 млн 391 тыс. грн. Это на 61% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, когда в бюджет поступило 383 млн 221 тыс. грн. За год до полномасштабного вторжения в 2021 году в госбюджет поступило 629 млн 135 тыс. грн.

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На 19% по сравнению с первым кварталом в прошлом году увеличилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц увеличилось на 6%, а физических — на 24%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 64% уплачена гостиницами — 395 млн 194 тыс. грн. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года (233 млн 693 тыс. грн) и на 32% больше того же периода в 2022 году (299 млн 782 тыс. грн). В 2021 году за первый квартал года от гостиниц в казну поступила почти аналогичная сумма — 394 млн 576 тыс. грн.

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В два раза выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов — 88 млн 727 тыс. грн уплачены в первом квартале этого года против 44 млн 854 тыс. грн за аналогичный период в прошлом году. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 47 млн грн.

Также выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств — 50 млн 330 тыс. грн уплачены в первом квартале 2024 года против 33 млн 844 тыс. грн за этот же период в 2023 году. За аналогичный период 2021 года туроператоры уплатили налоги 46 млн 238 тыс. грн.

За первые три месяца этого года на 41% возросла доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 36 млн 180 тыс. грн налога против 25 млн 653 тыс. грн за первые три месяца в прошлом году. Если сравнивать этот же период с аналогичным в 2021 году, то налоговые поступления (119 млн 183 тыс. грн.) упали на 70%.

Зафиксирован прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов — 704 тыс. грн против 499 тыс. грн. Однако по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились наполовину, тогда в бюджет поступило 1 млн 535 тыс.

Инфографика: ГАРТ

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