Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе — Finance.ua

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Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе

Казна и Политика
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Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе
Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе
В январе Украина получила 4,2 млрд долларов от международных партнеров. Финансирования хватило на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов.
Об этом говорится в обзоре ЦЭС.
От кого поступили средства в январе:
  • от ЕС поступило 3 млрд евро. Это часть планируемого на 2023 год пакета в размере 18 млрд евро. Ожидается, что дальнейшие выплаты будут связаны с прогрессом Украины в проведении реформ;
  • 1 млрд дол. грантовых средств Украина получила от США. В госбюджете США на 2023 финансовый год предусмотрено дополнительные 13 млрд дол. грантов для Украины;
  • 500 тыс. дол. поступили от Эстонии.
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В 2022 году Украина получила 31,1 млрд дол. иностранных грантов и кредитов, что в среднем составляет 3,1 млрд долл./месяц войны.
Однако выплаты не были ни стабильными, ни регулярными, в отдельные месяцы наблюдались как очень высокие, так и низкие объемы финансирования. Это вредило выполнению бюджета.
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«И США, и ЕС заявляют, что одним из их приоритетов является предоставление финансовой помощи Украине в 2023 году своевременными и стабильными выплатами. Иностранное финансирование в январе служит подтверждением серьезности этих намерений», — комментирует экономист ЦЭС Максим Самойлюк.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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