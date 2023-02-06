Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе — Finance.ua

Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Стало известно, сколько Украина получила от международных партнеров в январе

В январе Украина получила 4,2 млрд долларов от международных партнеров. Финансирования хватило на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов.

Об этом говорится в обзоре ЦЭС.

От кого поступили средства в январе:

от ЕС поступило 3 млрд евро. Это часть планируемого на 2023 год пакета в размере 18 млрд евро. Ожидается, что дальнейшие выплаты будут связаны с прогрессом Украины в проведении реформ;

1 млрд дол. грантовых средств Украина получила от США. В госбюджете США на 2023 финансовый год предусмотрено дополнительные 13 млрд дол. грантов для Украины;

500 тыс. дол. поступили от Эстонии.

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В 2022 году Украина получила 31,1 млрд дол. иностранных грантов и кредитов, что в среднем составляет 3,1 млрд долл./месяц войны.

Однако выплаты не были ни стабильными, ни регулярными, в отдельные месяцы наблюдались как очень высокие, так и низкие объемы финансирования. Это вредило выполнению бюджета.

«И США, и ЕС заявляют, что одним из их приоритетов является предоставление финансовой помощи Украине в 2023 году своевременными и стабильными выплатами. Иностранное финансирование в январе служит подтверждением серьезности этих намерений», — комментирует экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Инфографика: ЦЭС

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