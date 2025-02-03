Стало известно, сколько получил бюджет Украины в январе — Finance.ua

Стало известно, сколько получил бюджет Украины в январе Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Стало известно, сколько получил бюджет Украины в январе

В январе 2025 года государственный бюджет Украины получил финансирование на 3,8 млрд долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«$3,8 млрд — финансирование Госбюджета Украины в январе 2025 года. $3,1 млрд от ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что $700 млн было привлечено через выпуск гособлигаций на внутреннем рынке.

«Средства от ЕС являются первым траншем Евросоюза в рамках ERA Loans. Это кредиты, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов рф», — сообщает Минфин.

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В министерстве пояснили, что эти $3,1 млрд — это условные долговые обязательства для Украины, поскольку расходы по займу понесет страна-агрессор.

Напомним, миссия Международного валютного фонда, которая должна выполнить седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), стартует в конце февраля. В ходе визита будут рассмотрены новые условия и ключевые приоритеты для бюджетного планирования, а также будет оценен прогресс в реформировании управления государственными инвестициями.

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