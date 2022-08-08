Стало известно, сколько госслужащих лишились работы во время войны — Finance.ua

Стало известно, сколько госслужащих лишились работы во время войны Сегодня 19:03 — Личные финансы

Стало известно, сколько госслужащих лишились работы во время войны

С начала вторжения рф в Украину покинули государственную службу 8,5 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) пишет Фокус.

«Согласно проведенному НАГС анализу, с начала 2022 года уволилось почти 12 тыс. госслужащих, из них за период полномасштабной войны с 24 февраля по 1 июля — 8,5 тыс. человек. Фактическое количество госслужащих в Украине на 1 июля 2022 года составляет 168,14 тыс. вакантных должностей — 33,5 тыс.», — сообщила Наталья Алюшина, глава НАГС.

То есть пока в госсекторе о массовых увольнениях речь не идет. Впрочем, как отмечает Алюшина, в случае необходимости сэкономить средства фонда оплаты труда госслужащие отправляются в простой или в отпуск за свой счет.

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Особенно сложная ситуация сложилась в находящихся в оккупации регионах. Как рассказала Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, часть госслужащих, которые до войны работали на временно оккупированной территории, оказалась в оккупации, часть — за рубежом, некоторые разбросаны по Украине и продолжают работать, но с другими задачами.

Также, по словам Продан, в зоне боевых действий на местах работает ограниченное количество госслужащих со значительно увеличенной нагрузкой и сниженным по сравнению с довоенным уровнем доходов.

Очевидно, значительное количество уволившихся во время войны госслужащих — женщины, выехавшие в эвакуацию за границу. Ведь, согласно постановлению Кабмина № 440, работа госслужащих за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

«Многие женщины, которые до войны работали в бюджетных учреждениях, были поставлены перед выбором: либо вернуться в опасный регион, либо брать отпуск за свой счет, либо получить дисциплинарное взыскание и увольнение», — рассказала Марина Семенова, адвокат адвокатского бюро ЮФ «Семенова и Партнеры».

По словам Семеновой, в настоящее время госслужащие лишены возможности:

получить выплаты как внутренне перемещенные лица;

получить единовременную выплату 6 500 грн, предусмотренную для наемных работников («єПідтримка»);

работать удаленно и получать зарплату.

По ее словам, в такой ситуации женщинам приходится соглашаться за границей на любую другую работу.

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Фокус По материалам:

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